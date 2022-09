scattano multe e denunce

Controlli di carabinieri del Nas di Ragusa in una casa di riposo hanno fatto scattare un provvedimento del sindaco di Vittoria che disposto la sospensione immediata sospensione dell’attività all’azienda e imponendo il trasferimento in altre strutture o il rientro alle famiglie di origine di tutti gli anziani ospiti.

La casa di riposo con carenze strutturali e priva di requisiti

La misura, spiegano i militari dell’Arma in una nota, “si è resa necessaria poiché la casa di riposo è risultata con carenze strutturali e priva dei requisiti organizzativi e funzionali previsti per l’esercizio di attività connesse alla gestione di strutture residenziali e gli standard per le strutture private”.

Multa di 2mila euro per il titolare

Al titolare dell’attività sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per complessivi 2.000 euro.

Altri controlli per contrastare il fenomeno delle frodi alimentari

Ma i carabinieri del Nas di Ragusa hanno effettuato anche altri controlli volti a contrastare il fenomeno delle frodi alimentari, stavolta in collaborazione con il personale tecnico del Dipartimento di Prevenzione Veterinario della locale ASP.

Ristorante sporco in Ortigia, e alimenti scaduti, chiusa l’attività

I carabinieri hanno rilevato gravi carenze igienico-sanitarie presso un’attività di somministrazione alimenti sita nel cuore dell’isola di Ortigia. Per l’esercizio è scattato il provvedimento di chiusura dei locali per le criticità rilevate in materia di igiene e sanità; inoltre presso il deposito di pertinenza sono stati rinvenuti alimenti in cattivo stato di conservazione destinati alla successiva somministrazione agli avventori.

Per il titolare multa da 9mila euro e denuncia

Al titolare dell’attività commerciale sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 9.000 euro, oltre al sequestro della merce e al deferimento all’Autorità Giudiziaria del capoluogo.

Un altro ristorante chiuso 5 giorni fa

Non è la prima volta che viene chiuso un ristorante di Ortigia per carenze igienico-sanitarie.

Appena 5 giorni fa i carabinieri del Nas di Ragusa hanno disposto la chiusura di un ristorante, situato in via Roma, al termine di un controllo sanitario.

Come fanno sapere i carabinieri “la misura si è resa necessaria a seguito dell’accertamento di gravi violazioni in materia di igiene e sanità riscontrate nelle cucine del ristorante”. In sostanza, è stata violato il cosiddetto “pacchetto igiene” introdotto dall’Unione europea.

Sanzioni da 4 mila euro

L’ispezione è stata condotta insieme al responsabile del Sian dell’Asp di Siracusa. Al titolare dell’attività commerciale sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 4.000 euro.

Chiusure anche a Mondello

Quello delle cucine sporche è un problema diffuso in tutta la Sicilia. Nei mesi scorsi, nel mirino delle forze dell’ordine, polizia e Capitaneria di Porto, sono finiti due locali, entrambi situati a Mondello, la borgata marinara a due passi da Palermo. Uno dei titolari è stato denunciato e il locale chiuso per le reiterate violazioni in materia di tutela della salute, della sicurezza e per l’inosservanza di un provvedimento dell’autorità.