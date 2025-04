Tragedia sulla tra Pachino (Siracusa) e Pozzallo, in prossimità di Santa Maria del Focallo, ad Ispica, nel Ragusano. Una donna, residente a Pachino, nel Siracusano, è deceduta dopo essere stata sbalzata dalla sella insieme al compagno che era alla guida di una moto.

Lei deceduta, il compagno grave

La vittima non ce l’ha fatta, è spirata nel volgere di poco tempo mentre l’uomo è stato soccorso e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Non sono del tutto chiare le ragioni per cui sono caduti ma, stando ad una prima ricostruzione al vaglio degli inquirenti, si tratterebbe di un incidente autonomo.

La prima ricostruzione

Forse il conducente non si sarebbe accorto di un dosso e così la moto ha preso il volo. Il mezzo è stato posto sotto sequestro dalle forze dell’ordine che sono in cerca di testimoni.

Incidente nel Trapanese

Un incidente stradale si è verificato un paio di giorni fa lungo la strada statale 187 che collega Scopello a Castellammare del Golfo, in direzione del centro urbano della cittadina trapanese. A scontrarsi sono stati un’auto e una moto di grossa cilindrata, una Ducati Multistrada con a bordo due persone. Ad avere la peggio è stata la passeggera della motocicletta, una donna, soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale di Alcamo.

Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castellammare del Golfo. In base alla prima ricostruzione l’automobile coinvolta nello scontro avrebbe tamponato la moto da dietro, per poi allontanarsi senza fermarsi a prestare soccorso ai feriti.