Passeggiate all'aria aperta

Ha destato sorpresa ed un po’ di comprensibile preoccupazione la scena di due uomini scoperti a passeggiare su un calesse trainato da un cavallo. E’ accaduto nelle prime ore del mattino, ad Avola, nel Siracusano, come testimoniato da una foto scattata da un incredulo automobilista che, con tanto di autocertificazione, stava per recarsi al lavoro.

I due, evidentemente, non avrebbero saputo resistere alla tentazione di farsi un giretto, approfittando non solo della bella giornata ma anche dell’opportunità delle strade pressoché deserte: c’è da dire che, ad Avola, in tanti continuano a rimanere a casa, come indicato nel decreto anticoronavirus emanato nei giorni scorsi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al netto delle passeggiate all’aria aperta, che sono previste nel provvedimento del Governo, la distanza tra i due non è di certo superiore ad un metro. Come evidenziato dall’immagine, i due sono spalla a spalla, incuranti dei pericoli del contagio da Covid-19, che, nel Siracusano, al momento, ha causato la morte di un anziano di 80 anni, di Sortino, Comune montano della provincia, peraltro il primo in Sicilia. Ieri, invece, è arrivata la notizia del decesso di un tenente colonnello dell’Esercito che viveva e lavorava a Roma ma era originario di Canicattini Bagni.

L’immagine dei due a cavallo ad Avola richiama quella di ieri della spiaggia di Calarossa, ad Ortigia, con un gruppo di bagnanti intento a prendere la tintarella.