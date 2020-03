Donati con il porta a porta

Hanno deciso di donare ai residenti di Cassibile, quartiere a sud di Siracusa, 3 mila mascherine. Un regalo prezioso quello di una famiglia di commercianti di origine cinese, considerata la carenza di protezioni, non solo a Siracusa ma in tutta Italia. Sono state distribuite casa per casa dai volontari della Fratres che hanno collaborato all’iniziativa.

La famiglia cinese dei Chen da diverso tempo è presente a Cassibile con un negozio nella centrale via Nazionale. La titolare è per tutti Silvia, così si è fatta chiamare non appena è arrivata a Siracusa, ambientandosi subito con i residenti del quartiere. Le mascherine sono state sistemate dentro alcuni scatoloni con la scritta “andrà tutto bene“, ormai diventato lo slogan italiano per la lotta al Covid-19

C’era anche l’ex presidente della circoscrizione, Paolo Romano, che ha partecipato all’iniziativa della famiglia di commercianti cinesi: “Ringrazio Silvia e la sua famiglia per il bellissimo gesto di solidarietà e la vicinanza dimostrata a noi cassibilesi. E’ nella difficoltà che si vedono i veri amici ed i Chen si sono mostrati tali. Un gesto che non dimenticheremo”.

A Priolo, invece, il sindaco, proprio nella giornata di ieri, ha annunciato l’acquisto da parte del Comune di circa 17 mila mascherine, comprate da due aziende italiane, che saranno distribuite soprattutto alla popolazione, il resto sarà donato alle forze dell’ordine ed al personale sanitario.