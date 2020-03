Le proteste dei residenti

Nonostante il coronavirus, che non ha ancora smesso di stringere in una morsa di paura l’Italia, ed i controlli delle forze dell’ordine, numerosi automobilisti siracusani, nella giornata di oggi, hanno deciso di tornare ai vecchi tempi, nell’era pre Covid-19. Giri in macchina, magari per andare a trovare qualcuno, come del resto hanno svelato i carabinieri, fornendo i dettagli dell’operazione di controllo nel Siracusano che ha consentito di sanzionare oltre venti persone, molte delle quali si sono giustificate dicendo di essere uscite per prendere una boccata di aria o perché stressati.

Nel primo pomeriggio, in una strada di Siracusa, nella zona di viale Santa Panagia, peraltro non principale, si è registrato un flusso di auto considerevole, che non è passato di certo inosservato ai residenti delle palazzine vicine che hanno protestato. “Non è possibile vedere queste auto tutte incolonnate -ha riferito un abitante – perché tutti quanti stiamo facendo uno sforzo notevole, restando chiusi nelle nostre abitazioni. Invece, questi hanno deciso di infischiarsene, mettendo a repentaglio la loro salute e quella degli altri. Inoltre, ho notato che in auto erano più di uno, seduti gli uni accanto agli altri. Si creano assembramenti pericolosi, è davvero incredibile”.