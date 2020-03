Era ricoverato all'ospedale di Siracusa

Sale il numero dei morti in Sicilia per coronavirus. A perdere la vita, nelle prime ore del mattino, è stato Calogero Rizzuto, direttore del Parco archeologico di Siracusa che era ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Nelle settimane scorse, dopo aver avvertito alcuni sintomi, era stato trasferito nella struttura sanitaria del capoluogo ma, secondo alcune fonti vicine alla vittima, le sue condizioni sono apparse abbastanza serie. E’ stato tenuto sotto osservazione dai medici mentre le autorità sanitarie hanno disposto la quarantena per i familiari del direttore del Parco archeologico, personaggio abbastanza noto nel Siracusano.

Sono in corso accertamenti per verificare in che modo Rizzuto abbia contratto il Covid-19 ma la notizia del suo decesso ha scosso il mondo politico e della cultura: il direttore del Parco, infatti, ha anche ricoperto il ruolo anche di Soprintendente ai Beni culturali. Di recente, era entrato in polemica con la Fondazione Inda, l’istituto del dramma antico organizzatore degli spettacoli classici al Teatro Greco di Siracusa, in merito ad una convenzione che avrebbe costretto l’Inda a sborsare più soldi. Uno scontro che si era risolto dopo l’intervento del presidente della Regione, Nello Musumeci, al termine di un vertice con le parti avvenuto nella sede catanese della Regione.

E lo stesso presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha espresso profondo cordoglio per la morte di Calogero Rizzuto. «Lo avevo conosciuto alcuni mesi fa – dice Musumeci – apprezzandone, da subito, le sue qualità umane e professionali, per questo motivo lo avevo nominato per rilanciare l’area archeologica aretusea. Con la sua scomparsa, la Regione perde un dirigente serio e capace. Alla famiglia vanno le condoglianze del governo regionale».

“L’amministrazione della città di Siracusa comunica con grande dolore la scomparsa dell’architetto Calogero Rizzuto, direttore del Parco archeologico di Siracusa. La cultura siciliana e nazionale subiscono una gravissima perdita alla luce della personalità di Calogero, della sua grande professionalità e del suo tratto umano prezioso e raro. Ci stringiamo con amore e grande vicinanza alla famiglia di Calogero Rizzuto e ne onoreremo la Memoria non appena questa fase delicata e drammatica della vita della Città e della nostra Italia sarà solo un brutto ricordo. Riposa in pace Direttore!” Con queste parole il sindaco Francesco Italia e l’assessore alla Cultura Fabio Granata, a nome dell’Amministrazione comunale hanno espresso il cordoglio della città per la scomparsa del direttore del Parco archeologico di Siracusa Calogero Rizzuto.

Solo che nelle ultime ore, la situazione si è aggravata fino a quando il cuore del direttore del Parco archeologico ha cessato di battere.

Cordoglio per la scomparsa di Calogero Rizzuto è stato espresso dalla Fondazione Inda.

“Il presidente, il consigliere delegato, il sovrintendente, i membri del consiglio di amministrazione e tutto il personale della Fondazione Inda – si legge nel comunicato della Fondazione – esprimono profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa dell’architetto Calogero Rizzuto, Presidente del Parco archeologico di Siracusa, e si uniscono alla famiglia nel ricordo dell’uomo di cultura, collaboratore prezioso e custode integerrimo del patrimonio archeologico della città”