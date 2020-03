Altri 3 casi di persone positive al coronavirus nel Siracusano. Il sindaco di Canicattini Bagni, Comune montano della provincia di Siracusa, ha annunciato che due abitanti sono affetti dal Covid-19 ed immediatamente sono scattati i protocolli previsti dalle autorità sanitarie. Un altro caso ad Avola, come svelato dal sindaco Luca Cannata in un messaggio nella sua pagina Facebook.

“Le autorità stanno ricostruendo la rete di contatti intrattenuti anche dai parenti in queste ultime settimane per poter intervenire e fare scattare le misure di sicurezza” fanno sapere dal comune di Canicattini Bagni.Il rischio del contagio in un piccolo centro “dove è facile incontrarsi – spiegano dal Comune e mantenere rapporti di vicinato e amicali” preoccupa fortemente il sindaco Marilena Miceli.

“Esortiamo tutti i cittadini a restare a casa e a rispettare – dice il sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli – rigorosamente i protocolli e le misure che sono state ordinate. Necessita uno sforzo maggiore da parte di tutti per stringere ancora di più le maglie della sicurezza per la prevenzione se si vuole uscire dall’emergenza e tornare alla normalità. Bisogna restare a casa, i controlli per la salvaguardia di tutti saranno ancora più rigorosi e senza sosta e gli inadempienti denunciati”