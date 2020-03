I pazienti sono in ospedale

Il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, ha annunciato altri due casi positivi da coronavirus a Noto. “I tamponi – dice il sindaco di Noto – hanno confermato l’infezione da Covid-19 ma posso dire che entrambi i pazienti sono in buone condizioni. Si trovano in ospedale ma non nel reparto di terapia intensiva, in quanto, dalle informazioni in mio possesso, respirano in modo autonomo. Hanno le febbre – aggiunge Corrado Bonfanti – ma non presentano altri sintomi”.

Il capo dell’amministrazione di Noto assicura che i familiari di entrambi i pazienti sono stati messi in quarantena nelle rispettive abitazioni. “I controlli saranno svolti costantemente – assicura il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti – nel rispetto del provvedimento del Governo ma in merito agli arrivi a Noto di persone provenienti dal Nord Italia sappiamo che sono ritornati, al momento, in 95. Tutti quanti sono stati registrati e sono anch’essi in quarantena”.

In merito alla situazione dell’ospedale di Trigona il sindaco, nei giorni scorsi, ha chiesto all’Azienda sanitaria di rafforzarlo, realizzando dei posti per la terapia intensiva. E’ ritornato sulla vicenda. “Ci sono – spiega Corrado Bonfanti, primo cittadino di Noto – delle persone che hanno messo a disposizione i propri fondi per l’acquisto di macchinari da destinare al nostro ospedale”.