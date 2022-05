l'ex assessore di priolo scarinci nel coordinamento del partito

L’ex assessore di Priolo, Beniamino Scarinci, fa il suo ingresso nel coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia per cui ricoprirà il ruolo di responsabile del Dipartimento provinciale “Imprese e Mondi Produttivi”.

“Continua la crescita esponenziale e costante di FDI nel territorio provinciale, grazie alla disponibilità di risorse umane competenti con un grande bagaglio di esperienza nell’amministrazione pubblica come Beniamino Scarinci, il quale, ne sono sicuro, contribuirà notevolmente per arricchire i programmi ed i progetti politici del partito di Giorgia Meloni nella provincia di Siracusa”, spiega il commissario provinciale del partito Giorgia Meloni.

La corsa alle regionali

Una mossa quella di Fratelli d’Italia che punta a rafforzare il partito della Meloni nella zona nord del Siracusano in vista delle elezioni regionali dove in corsa c’è, per FdI, l’uscente sindaco di Avola, Luca Cannata.

La partita politica nella zona nord

Beniamino Scarinci è stato nella giunta dell’ex sindaco di Priolo, Antonello Rizza, con cui mantiene solidi rapporti politici, per cui FdI potrà contare sul sostegno di un gruppo, orbitante attorno a Rizza, nella tornata elettorale per Palazzo dei Normanni.

Il peso di Cannata è decisamente più forte nella zona sud del Siracusano, per cui l’ingresso dei “priolesi” consentirebbe al candidato di punta di FdI di allargare il consenso nell’area nord, quella che vive sotto il cono d’ombra del Petrolchimico.

L’asse Priolo-Avola

Scarinci e Rizza sono tra i più strenui oppositori dell’attuale sindaco di Priolo, Pippo Gianni, anche lui possibile candidato alle Regionali. Lo stesso primo cittadino priolese starebbe giocando una propria partita ad Avola a sostegno di uno dei candidati a sindaco, l’avvocato penalista Antonino Campisi, rivale di Rossana Cannata, la sorella di Luca Cannata.

“Soddisfazione espressa anche dall’Assessore Regionale Manlio Messina, dall’On. Rossana Cannata e da Luca Cannata i quali si sono manifestati “orgogliosi e fieri della crescita non solo quantitativa ma soprattutto qualitativa di FDI nel territorio provinciale aretuseo, auguriamo a Beniamino Scarinci un proficuo lavoro” si legge nel comunicato di Fratelli d’Italia.

” Occuparmi a nome di FDI delle tematiche della zona industriale sarà per me una missione che svolgerò con passione e con il massimo impegno, arduo ma entusiasmante sarà il compito di fare crescere il partito in tutta l’area nord della nostra provincia” ha detto Scarinci.