E’ uno sfida generazionale quella che si consumerà oggi per la guida del circolo di Siracusa del Pd. Le operazioni di voto hanno avuto inizio e questa sera si saprà chi tra i due candidati avrà le redini del partito. Da una parte c’è Maria Grazia Ficara, 67 anni, dirigente scolastico in pensione, dall’altra Alessandro Dierna, 45 anni, ingegnere di una importante azienda del Siracusano, entrambi nell’area Schlein, che, però, in questa fase si è divisa e la frattura potrebbe avere riverberi futuri sull’assetto del partito.

Il fronte contrapposto

Se Ficara è sostenuta dal senatore Antonio Nicita, dagli orlandiani, dai Dem di Cirone Di Marco e dal capogruppo al Comune, Massimo Milazzo, Dierna conta sul sostegno di Renata Giunta, presidente dell’assemblea provinciale, e dell’area di Cutrufo e Bonomo, di Marco Monterosso, dell’ex segretario Santino Romano.

La posizione dei Gd

I Gd, che hanno contestato l’anticipo del congresso, precedentemente fissato per il primo di giugno, sono saliti sul carro di Dierna e sono stati loro a presentare il video del candidato ingegnere 45enne, impossibilitato a recarsi nella sede del Pd per motivi di lavoro.

In questa partita, c’è un’incognita: il deputato regionale, Tiziano Spada ma potrebbe anche decidere di non prendere una posizione chiara lasciando che i due fronti consumino il loro scontro e magari capitalizzare in una fase successiva.

La storia di Ficara, lotta per l’aborto

E’ lunga la militanza di Maria Grazia Ficara e la sua storia politica è segnata anche per la battaglie sui diritti civili. Nel 2022, da componente del gruppo di lavoro denominato “PD SR Legge 194”, si schierò, insieme a tutte le donne del Partito democratico contro la proposta di legge di Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, per rivedere la legge sull’aborto.

Lo scontro con Fratelli d’Italia

Di recente, la candidata alla segreteria del Pd di Siracusa è entrata in polemica con Fratelli d’Italia in quanto Ficara, aveva criticato, nel giorno della commemorazione delle vittime dell’Olocausto, l’iniziativa del Comune di Avola, guidato dal sindaco meloniano, Rossana Cannata, di invitare alla cerimonia l’associazione Lamba Doria. “E’ un’associazione di nostalgici che considerano l’armistizio un tradimento dell’alleato tedesco” aveeva scritto in un post sui social Ficara, ritenendo inopportuna quella presenza.

Dierna, ex segretario della Fgci

Alessandro Dierna, nell’ultimo congresso provinciale, è entrato in segreteria: a lui è stata assegnata la delega per i rapporti con i sindacati, lavoro, associazioni di categoria, associazionismo. Il candidato alla segreteria del Pd di Siracusa è anche consigliere regionale di Arci Sicilia ed è stato ex segretario provinciale della FGCI (federazione giovani comunisti italiani) ed ex segretario provinciale di Sinistra Ecologia e libertà. Era nello staff per la campagna elettorale di Renata Giunta alle amministrative a Siracusa del 2023 ed è stato coordinatore della campagna elettorale del senatore Nicita per le elezioni europee.