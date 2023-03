parla baio, esponente del pd siracusa

“Il Centrosinistra, in merito alla scelta del candidato o della candidata sindaco, se la sta prendendo troppo comoda. Non possiamo perdere del tempo prezioso, bisogna fare una scelta”.

Lo afferma a BlogSicilia Salvo Baio, esponente del Pd e storico rappresentante della sinistra siracusana che lancia un appello alla coalizione dei Centrosinistra per velocizzare le procedure legate alle scelta del candidato per le amministrative a Siracusa.

Chi c’è nella coalizione

La coalizione di Centrosinistra è composta, al momento, da Pd e M5S, complice anche il successo di Elly Shlein nella corsa per la segreteria nazionale del Partito democratico, ma ci sono altre formazioni, tra cui ex Art1 Area costituente verso il Partito del lavoro, Lealtà e Condivisione, Alleanza Sinistra italiana, Cento passi. Un fronte alternativo al sindaco di Siracusa, Francesco Italia, componente della segreteria nazionale di Azione.

I nomi dei possibili candidati

Nel corso degli ultimi incontri della coalizione, sono stati posti all’attenzione dei partiti e dei movimenti, alcuni nomi. Tra i più accreditati, quelli di Paolo Ficara, ex parlamentare nazionale del M5S, Roberto Alosi, attuale segretario della Cgil Siracusa, e Antonio Ferrarini, dirigente dell’istituto tecnico industriale Enrico Fermi di Siracusa.

“Nomi validi ma evitare di logorarli”

“E’ una coalizione competitiva e se sceglie – dice Baio – bene il candidato potrà certamente arrivare al ballottaggio. Ma quando si organizzano dei tavoli, è necessario fare dei passi in avanti. Paolo Ficara, Roberto Alosi e Antonio Ferrarini sono delle personalità autorevoli, apprezzate in città, però bisogna decidere. Perché c’è un rischio notevole: logorare questi nomi, che finirebbero nel tritacarne dei partiti e delle correnti, appannandone l’identità e affievolendo la loro forza propulsiva”.

Il nodo Garozzo

A partecipare alle elezioni sarà l’ex sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, esponente di Italia Viva ma in rotta con il sindaco nonostante sia stato lo stesso Garozzo a lanciare nel 2018 la candidatura di Italia.

“La mia opinione è che dipende da Garozzo e da coloro che sono al suo seguito: se decideranno di venire dalla parte del Centrosinistra saranno i benvenuti” afferma Baio

Garozzo non è solo

Garozzo, però, fa parte di una coalizione, Officina civica per Siracusa, che vede dentro altre liste civiche di orientamento politico trasversale.

“Naturalmente, sarebbe auspicabile dice Baio – un confronto su questioni programmatiche in modo che ci sia chiarezza sull’alleanza. Garozzo, comunque, fa parte a pieno titolo del Centrosinistra, non dobbiamo dimenticare che è stato eletto sindaco nel 2013 in una coalizione di Centrosinistra. In merito alle altre liste di questo raggruppamento, dico intanto che vi sono persone stimabili e se dovessero decidere, anche autonomamente, di aggregarsi al Centrosinistra per sostenere il candidato del Centrosinistra, per quanto mi riguarda, ne potrebbero far parte senza alcun problema”.