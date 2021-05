indagine della polizia di noto

Denunciato un minore per aver partecipato ad una gara clandestina di cavalli

Era uno dei fantini ed è stato riconosciuto da una tuta rossa

La gara filmata e postata sui social

Le indagini condotte dalla polizia di Noto

Gli agenti del commissariato di polizia di Noto hanno denunciato un minore di 17 anni, di Noto, indicato come il fantino di una corsa clandestina di cavalli svoltasi il 18 aprile scorso.

La corsa clandestina

La competizione era stata postata sui social con un telefonino e nel filmato si scorgeva la gara tra due cavalli, scortati da tante persone, tutte in sella a degli scooter, creando, così delle situazioni di pericolo per gli automobilisti in transito su quel tratto di strada, nella zona della Maremonti.

Le indagini

Le indagini hanno consentito di ricostruire la data ed il luogo della corsa ma gli investigatori, al comando del dirigente del commissariato di Noto, Paolo Arena, sono riusciti a svelare il posto in cui era custodito uno dei cavalli, che si trovava in contrada Niura. Qui, gli agenti di polizia hanno scovato una tuta rossa, indossata da uno dei fantini, poi identificato nel 17enne, che, nel corso del controllo, ha ammesso di avere nella sua disponibilità il cavallo.

La denuncia

Il minore è stato denunciato “per il reato di competizioni non autorizzate di animali e suo padre sanzionato per un totale di oltre 7000 euro, perché i tre cavalli erano tutti sprovvisti di microchip e di registrazione del codice di identificazione aziendale” spiegano dal commissariato di polizia di Noto. Inoltre, insieme a personale dell’Asp, gli inquirenti hanno compiuto dei prelievi sui 3 cavalli trovati in questo sito.