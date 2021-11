la manifestazione a siracusa

Manifestazione del popolo del No Green Pass a Siracusa

Il corteo, partito dal campo scuola Di Natale, si è chiuso in Ortigia

Tra i partecipanti, circa 300, molti adulti e pochi giovani

Sono tornati a marciare i No Green Pass a Siracusa dopo due settimane dal primo appuntamento. Il corteo, partito dal campo scuola Pippo Di Natale in viale Teracati, si è concluso nella serata di ieri alle spalle dell’ex palazzo delle Poste, in Ortigia, il centro storico di Siracusa.

Corteo senza tensioni

Una manifestazione, a cui hanno preso parte circa 300 persone, legata a quelle che si sono tenute in tutta Italia, tra cui le principali a Trieste ed a Milano, dove si sono vissuti momenti di tensione ma nella città siciliana non vi sono stati problemi e soprattutto nel corteo non c’erano infiltrati, professionisti del disordine. A tenere sotto controllo la situazione uno spiegamento di forze, composto da polizia, carabinieri e polizia municipale.

Pochi giovani

Tra i partecipanti, però, c’erano pochi giovani, il popolo del No Pass era composto da adulti, tra i 40 ed i 60 anni, che hanno rivendicato i soliti slogan: “Libertà, rispetto della Costituzione” e pazienza se il contagio ha ripreso a correre anche in questo pezzo della Sicilia orientale.

“No al vaccino ai bambini”

Poco prima dell’inizio del corteo, un manifestante, con il megafono in mano, ha lanciato anatemi contro la possibilità del vaccino per i bambini. Nei giorni scorsi, in merito al numero delle persone risultate positive al Covid19, è emerso da una relazione nella disponibilità dell’Asp di Siracusa, che sono 45 i bambini nella fascia di età tra 0 e 10 anni, nella sola città di Siracusa, contagiati.

Contagi in Sicilia

L’isola è al nono posto per contagi, al primo c’è la Lombardia con 823 casi, al secondo posto il Lazio con 807 casi, al terzo posto il Veneto con 773 casi, al quarto la Campania con 767 casi, al quinto l’Emilia Romagna, con 561 casi, al sesto la Toscana con 459 casi, al settimo Friuli Venezia Giulia con 409 casi, all’ottavo caso il Piemonte con 391 casi.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 27 casi, Catania 134, Messina 7, Siracusa 52, Ragusa 11, Trapani 26, Caltanissetta 18, Agrigento 20, Enna, 6.