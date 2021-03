uno studio di bologna

Costruzione del nuovo ospedale

Vincitore del progetto

Sorgerà alla periferia nord di Siracusa

E’ lo studio Picchi di Bologna il vincitore del concorso di idee, avviato dall’Asp di Siracusa, per il progetto relativo alla costruzione del nuovo ospedale di Siracusa. Saranno affidati tutti i servizi di ingegneria dell’opera, ad esclusione del supporto al Rup e della Verifica della progettazione. Il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, indicato dal Governo nazionale commissario per la costruzione della struttura, compirà sul conto del vincitore degli accertamenti antimafia prima dell’assegnazione definitiva del lavoro

Le tappe

Entro 75 giorni dall’aggiudicazione, l’impresa dovrà presentare il progetto preliminare ed ancora il progetto definitivo entro 120 giorni dall’approvazione del preliminare, il progetto esecutivo entro 60 giorni dall’approvazione del definitivo. In concomitanza, il prefetto Giusi Scaduto, commissario per la costruzione della struttura, provvederà “alla variante urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità, acquisizione delle aree e dei pareri

delle Amministrazioni competenti, predisposizione degli atti di gara per la selezione dell’appaltatore”.

L’ospedale

L’ospedale sorgerà in contrada Tremmilia, alla periferia nord di Siracusa, dopo una valutazione del professore Pellitteri che, in una perizia, ha valutato le esigenze per una struttura così complessa con i vincoli ambientali, in prossimità dello svincolo autostradale Siracusa-Catania e della Statale 124 e si estenderà su un’area di circa 200 mila metri quadrati di estensione.

L’ospedale, che sarà di Secondo livello, avrà una superficie di 60 mila metri quadrati per un totale di 420 posti letto mentre l’investimento complessivo è di 200 milioni di euro di euro.

Il presidente della Regione

“Oggi il progetto del nuovo ospedale di Siracusa diventa realtà. Sono felice di poterlo annunciare poiché si tratta di uno dei primi obiettivi del mio governo. Non si deve e non si può perdere tempo. Il nucleo investimenti del Ministero, dopo l’ultima seduta, è ormai prossimo all’approvazione definitiva dell’intervento, il cui valore economico è di 200 milioni di euro. La nostra Azienda sanitaria provinciale di Siracusa è stata autorizzata a sostenere le spese di progettazione, anticipando tutte le risorse necessarie. Al prefetto Scaduto, che abbiamo voluto nominare d’intesa con lo Stato – dopo l’approvazione della norma proposta dall’on. Prestigiacomo – va il mio ringraziamento e il pieno sostegno affinché il cronoprogramma sia rispettato”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

“Momento storico”

“L’individuazione del progetto del nuovo ospedale da parte della struttura commissariale e della commissione giudicatrice è un momento storico per la città. Dopo decenni di attesa e anni di dibattito spesso sterile, oggi abbiamo un primo atto concreto per la nascita di un’infrastruttura fondamentale non solo per la città ma per tutta la provincia e, credo, per un pezzo di Sicilia”. Lo afferma il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, commentando così la conclusione del concorso di idee per per il progetto del nosocomio che dovrà nascere nel pressi dello svincolo autostradale sulla Statale 124.

“Ospedale di secondo livello”

“Sono felice che con la definizione della graduatoria delle proposte progettuali, si sia finalmente avviato concretamente l’iter che condurrà alla realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa. Eravamo in pochi a credere a questo obiettivo e in pochi all’inizio abbiamo condotto la battaglia per l’hub di II livello riuscendo a sovvertire una scelta della Regione che aveva indicato solo un presidio di I livello per la nostra provincia” . Lo ha detto la parlamentare nazionale di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo