assicura che stanno bene

Il sindaco di Avola ha annunciato la positività della moglie e del figlio

Luca Cannata è negativo ma è in quarantena

Appello alla città al rispetto delle regola

“Mia moglie e mio figlio sono risultati positivi al Covid19, io sono negativo ma osserverò la quarantena”. Lo ha detto il sindaco di Avola, Luca Cannata, nel corso di un video messaggio realizzato anche per sensibilizzare la comunità al rispetto delle norme sul contenimento dell’emergenza sanitaria. Del resto, Avola, con poco meno di 80 positivi, secondo i dati dei giorni scorsi, rischia di entrare in zona rossa.

Contagi in crescita dopo la Pasqua

Il sindaco, in merito alla crescita dei contagi, ha dato una spiegazione, sulla scorta di alcune considerazioni fatte con i medici dell’Asp di Siracusa. “Nel periodo di Pasqua – ha detto il sindaco nel corso del suo video messaggio – ci sono state scampagnate: dobbiamo essere onesti, ci sono state queste riunioni che hanno consentito al Covid19 di propagarsi senza guardare in faccia nessuno”

“Condanno gli assembramenti”

Il sindaco, Luca Cannata, ha anche dedicato un passaggio agli assembramenti di giovani che si sono registrati nello scorso fine settimana. Una residente ha denunciato quanto avvenuto in piazza Esedra, con tanti giovani senza mascherine. “Condanno questi assembramenti – ha detto il sindaco – i nostri giovani devono capire che il virus è pericoloso e che si combatte rispettando le regole. Le forze dell’ordine lavorano con abnegazione, in ogni caso ho chiesto al Prefetto un aiuto”.

Solidarietà al sindaco

Solidarietà al sindaco ed alla sua famiglia è stata espressa dai consiglieri comunali di opposizione Alia e Tardonato.

“La notizia comunicata dal sindaco Cannata postosi in quarantena in seguito alla positività al Covid della moglie Nicoletta e del figlio Flavio ci dispiace moltissimo e ci spinge ad esprimere loro i più sinceri auguri di pronta guarigione. Non è tempo di abbassare la guardia nella lotta contro questo subdolo nemico che è il virus ed anche la vicenda del sindaco deve essere da monito e deve spronare tutti noi concittadini a mantenere le opportune precauzioni”.