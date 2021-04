allarme sanitario

Crescono i contagi da Covid19 a Siracusa e ad Avola

I due Comuni rischiano la zona rossa

In crescita il lockdown nei Comuni siciliani

Sono già sei i Comuni del Siracusano che sono in zona rossa ma la corsa del contagio non rallenta, specie nei Comuni più grandi, tra cui il capoluogo ed Avola.

Siracusa non migliora

A Siracusa, dati recenti, risalenti al 18 aprile, indicano che il numero di positivi è di 349 unità e seguendo i parametri del Governo nazionale, è stato sforato il tetto per la zona rossa ma per imporre le chiusure occorre che la soglia duri per una settimana intera.

Avola a rischio

Situazione di allarme anche per Avola, che nelle settimane scorse sembrava uscita dall’emergenza sanitaria dopo un periodo difficile nel periodo di Natale.

Secondo il dato fornito dal sindaco, Luca Cannata, il numero dei positivi nella città famosa per la produzione della mandorla è di 76: il rischio di entrare in zona rossa è alto pure qui, per cui il capo dell’amministrazione ha lanciato l’appello alla sua comunità per tenere comportamenti responsabili.

“E’ cosi difficile rispettare le regole?” ha detto Cannata, invitando la popolazione ad indossare le mascherine ed a mantenere le distanze.

Zona rossa necessaria

Lentini è stato uno degli ultimi Comuni del Siracusano ad entrare in zona rossa. Secondo il sindaco, Saverio Bosco, è stato un provvedimento necessario.

“A nessuno piace questa condizione, ma a nessuno altresì piacerebbe avere a che fare con il virus – spiega il primo cittadino di Lentini, Saverio Bosco – e con le conseguenze nefaste che potrebbe causare, buon senso, rispetto delle regole e vaccini sono le armi per cominciare ad uscire da questo incubo, le polemiche, la caccia all’untore contribuiranno soltanto a rendere più difficile questo già complicato periodo”.

104 Comuni chiusi in Sicilia

Salgono ancora e diventano 124 le zone rosse in Sicilia. Altre due sono state istituite con un’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, a causa dell’aumento dei contagi del Covid19. Si tratta dei Comuni di Montallegro, in provincia di Agrigento, e Longi, nel Messinese.