emergenza sanitaria a siracusa

Schizzano i contagi da Covid19 a Siracusa

E’ salito a 469 il numero delle persone positive

La provincia in coda per numero di vaccinazioni

Continua a salire, senza sosta, il numero delle persone positive al Covid19.

I dati su Siracusa

La situazione della pandemia a Siracusa è davvero preoccupante e dai dati in possesso all’autorità sanitaria sono, allo stato, 469 i contagiati mentre, nel complesso, il numero di chi è isolamento è pari a 652. Tra quest’ultimi, ci sono quelli che sono entrati in contatto con i malati di Covid19 che attendono l’esito del tampone, in ogni caso, negli ultimi giorni, la curva è schizzata in modo pericoloso.

Poche vaccinazioni

Del resto, poco più di una settimana fa, a lanciare l’allarme era stata la direzione generale dell’Asp di Siracusa, annunciando l’incremento dei ricoveri in ospedale, tra cui in Terapia intensiva, di pazienti, perlopiù senza vaccinazione.

Ma i dati sul numero delle persone che si sono sottoposte al vaccino sono allarmanti, infatti, secondo le indicazioni dell’assessorato regionale alla Salute, la provincia di Siracusa “è l’ultima per immunizzati, col 56,63%, mentre il 65,80% ha ricevuto almeno una dose”.

Siracusa in coda nella classifica dei capoluoghi

Secondo quanto emerge dallo studio della Regione, “tra i capoluoghi il più alto in classifica è Ragusa, con il 79,35% di prime dosi e il 73,15% di immunizzati; seguono Enna (77,93% prime dosi, 72,64% immunizzati), Agrigento (77,10% prime dosi, 68,81% immunizzati), Palermo (77,02% prime dosi, 69,92% immunizzati), Caltanissetta (70,12% prime dosi, 65,51 immunizzati), Catania (69,60% prime dosi, 62,68% immunizzati), Trapani (66,28% prime dosi, 58,65% immunizzati), Siracusa (65,96% prime dosi, 58,84% immunizzati), Messina (59,97% prime dosi, 55,32% immunizzati”.

Contagio in Sicilia

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 9307, il 2,5% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 32,9%. E’ invece diminuito il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 7,8% al 7,3%. L’aumento dei nuovi positivi registrato questa settimana è il più alto dallo scorso mese di gennaio.