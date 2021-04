l'ex assessore regionale all'agricoltura reale

Dubbi sulla veridicità dei dati relativi al Covid19

L’ex assessore all’Agricoltura solleva perplessità dopo lo scandalo sulla sanità

Proposto un nuovo sistema di tracciamento

Il terremoto giudiziario sulla sanità, culminati con i 3 arresti e le dimissioni dell’assessore alla Salute, Ruggero Razza, ha scatenato tante perplessità sulla veridicità dei dati sul Covid19 in Sicilia.

Il caos alla Regione

Se è vero, come emerge nell’inchiesta della Procura di Trapani, che la raccolta sul numero dei positivi è stata approssimativa e disorganizzata, al punto da mettere in condizione gli indagati di “spalmarli”, il dubbio è che si continuino a sfornare dati poco credibili con il rischio di affrontare l’emergenza sanitaria con parametri sbagliati.

Dati veri o falsi?

A lanciare la pietra nello stagno è l’ex assessore regionale all’Agricoltura, Ezechia Paolo Reale, leader del Centrodestra siracusano. “Dai discorsi vani della politica politicante, tra insulti, dimissioni, richieste di dimissioni e repliche accorate manca l’unica cosa che può essere di interesse pubblico: nessuno dice o sa dire quali sono i dati veri e, quindi, se e quanto falsi siano i dati comunicati sino a oggi” dice l’ex assessore regionale.

“Eppure è l’unica notizia rilevante per i cittadini, quella necessaria a capire non solo cosa è accaduto ma cosa potrà accadere. A noi cittadini importa poco sapere come finirà l’indagine giudiziaria e quali saranno le conseguenze politiche, ci serve conoscere il dato vero” aggiunge Reale.

Correggere gli errori

L’ex assessore regionale mette il dito sulla piaga e chiede se, dopo lo scandalo giudiziario, si è imboccata una nuova strada. “Qualcuno sta studiando – si chiede Reale – un metodo che dia certezza che eventuali errori non possano ripetersi in futuro ? È veramente così difficile il controllo sulla raccolta dei dati Covid19 ? Sui grandi numeri certamente si, ma a livello locale certamente no perchè parliamo comunque di percentuali fortunatamente bassissime dell’intera popolazione residente in un territorio”.

Nomi e dati

“E se a livello locale i numeri fossero verificati come nomi ? Non sarebbe tutto più semplice ? Non dovrebbe anzi essere doveroso il tracciamento del singolo individuo al fine di contenere l’epidemia ? ” propone Reale. Che aggiunge: “Soggetti pubblici, tenuti al segreto, che gestiscano l’elenco nominativo dei positivi con la conseguente evoluzione in guariti, ricoverati e deceduti non mi sembra impresa impossibile, ma anzi doverosa”.

Tracciamento necessario

“Il naufragio dell’app “immuni” non è una buona ragione per rinunziare all’individuazione personale e al tracciamento dei soggetti che hanno avuto la sfortuna di contrarre la malattia. Si era detto da parte di tutti gli esperti che individuazione e tracciamento sono le prime armi di contrasto all’epidemia. Che fine hanno fatto ?” conclude Reale.