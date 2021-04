sanzioni per un cliente ed il titolare

Chiuso un chiosco per violazioni alle norme anti Covid19

Nel locale si svolgeva servizio al banco

Sanzionati il titolare ed un cliente

Gli agenti del commissariato di polizia hanno disposto la chiusura, per un periodo di 5 giorni, un chiosco, a Lentini, che avrebbe svolto servizio al banco. Quando gli investigatori hanno compiuto un controllo hanno visto un cliente consumare cibo e bevande nel locale, invece, secondo quanto prevedono le disposizioni anti Covid19, avrebbe dovuto funzionare solo il servizio da asporto. Per questo motivo, le sanzioni sono scattate sia per il proprietario dell’attività commerciale sia per il cliente.

I controlli a Pasqua

Per tutto il ponte festivo, gli agenti di polizia, i carabinieri, i finanzieri e la polizia municipale hanno compiuto numerosi controlli, secondo quanto concordato nei giorni scorsi in Prefettura, in occasione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. “Nel complesso in tutta la provincia sono state identificate a tale fine 595 persone, 23 delle quali sanzionate per mancato rispetto delle norme relative al contenimento della pandemia; 123 sono stati gli esercizi

pubblici controllati, uno di questi è stato sanzionato” fanno sapere dalla Questura di Siracusa.

Un arresto ad Augusta

I carabinieri di Augusta hanno tratto in arresto Mario Emidio, 52 anni, in esecuzione di un “decreto di sospensione cautelativa della misura alternativa della detenzione domiciliare” alla quale era sottoposto. L’uomo, che in sostanza era detenuto ed aveva ottenuto il beneficio di scontare la propria pena nella sua abitazione, qualche giorno fa era stato autorizzato a recarsi autonomamente a Lentini.

Una volta conclusa le attività per cui aveva ottenuto il permesso, anziché fare direttamente rientro ad Augusta, avrebbe approfittato della “libertà” per recarsi a far visita

ad un pregiudicato lentinese sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. La sua presenza nell’abitazione

è stata però presto rilevata dai carabinieri, che si sono recati in quell’appartamento per un controllo.