la decisione dei sindaci

Chiuso domani il mercato settimanale di via Mostringiano, a Priolo Gargallo. Lo ha disposto il sindaco Pippo Gianni, con l’obiettivo di evitare assembramenti e limitare così il pericolo di propagazione del contagio da Covid19.

Mercato chiuso anche a Rosolini

Con l’impennata dei contagi Covid19 a Rosolini, il sindaco Giovanni Spadola, ha deciso con un’ordinanza, di sospendere il mercato quindicinale. Nessuna fiera è così prevista nelle giornate del 7 e del prossimo 22 gennaio. Il primo cittadino sta inoltre valutando di concerto con il Comando della polizia municipale , di attuare un maggiore distanziamento fra i commercianti della Fiera agro alimentare, che al momento, non è sospesa.

Appello contro la movida selvaggia

Spadola, di fronte ai 142 contagi dello scorso 2 gennaio, lancia un avvertimento i proprietari dei locali della movida: “Se non verranno rispettate le regole anti contagio – dice il sindaco – chiuderemo pure la movida”.

“Fate i vaccini”

Il sindaco che è pure il responsabile della salute pubblica a Rosolini, invita coloro che non si sono ancora vaccinati a recarsi negli hub dell’Asp per sottoporsi ai vaccini. “Bisogna mettersi in testa – conclude Spadola – che i numeri dei contagi sono preoccupanti e c’è poco da stare allegri. La nostra città non può permettersi il lusso di fermarsi, perchè sarebbe una catastrofe socio – economica”.

Focolaio all’ufficio Commercio di Siracusa

“L’Ufficio attività produttive del comune di Siracusa rimarrà chiuso per la giornata di oggi a causa della positività al Covid19 di alcuni dipendenti”. Ne dà notizia il dirigente del settore, Enzo Miccoli, che ha già disposto la sanificazione dei locali, che si trovano in via San Giovanni, a due passi dal Santuario della Madonne delle Lacrime.

Ufficio chiuso, “riaprirà domani”

La “bonifica” degli uffici è stata già avviata, “contiamo di poter riaprire nella giornata di domani” spiega a BlogSicilia il dirigente di Attività produttive, Enzo Miccoli. L’esito dei tamponi non ha lasciato spazio ad alcun dubbio, per cui, al fine di evitare ulteriori contagi, è stata presa la decisione di chiudere per almeno 24 ore l’ufficio.

Verso i 1000 contagi a Siracusa

I numeri sul Covid19 a Siracusa sono sempre più preoccupanti. In poco più di un giorno, dall’1 al 2 gennaio, si è passati da 744 a 916 positivi.