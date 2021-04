l'allarme del sindaco di priolo

Situazione allarmante nel Siracusano con 4 Comuni in zona rossa

Il sindaco di Priolo annuncia che tra i positivi ci sono molti bambini

Salgono a 35 i Comuni siciliani in rosso

Ben 4 Comuni del Siracusano sono entrati in zona rossa negli ultimi 3 giorni a causa dell’impennata dei contagi. Tra questi ci sono Priolo, Solarino, Rosolini e Buscemi, mentre un altro Portopalo di Capo Passero, dal 26 marzo è uscito dall’area a rischio, ed ora viaggia su contagi bassissimi, segno che la stretta ha funzionato.

“Bambini col Covid19”

Il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, nel corso di un video messaggio ha lanciato l’allarme. “Non bisogna affatto scherzare, il Covid19 è una minaccia. Chiedetelo a chi è ricoverato in ospedale, ci sono anziani in Rianimazione così come ci sono nella nostra comunità molti bambini che hanno contratto il virus”.

L’appello

Il sindaco ha lanciato un appello anche agli avversari politici, chiedendo di porre fine alla strumentalizzazione politica, “è tempo di responsabilità” ha aggiunto Gianni.

“Siamo stanchi”

“Mi ritrovo ai domiciliari senza aver mai fatto qualcosa di illegale costretto a stare a casa senza poter uscire neanche con la bici per fare un po’ di attività però gli altri posso stare ai chioschetti o giocare a calcio al Don Bosco per non parlare della municipale che passa e fa finta di nulla” si sfoga una residente di Priolo.

Gli altri Comuni a rischio

Ci sono altri due Comuni del Siracusano che sono a rischio zona rossa, come ammesso, peraltro, la settimana scorsa dai sindaci di Augusta e Melilli, Giuseppe Di Mare e Giuseppe Carta, che hanno già imposto un mini lockdown, chiudendo le scuole ed imponendo dei divieti di stazionamento nelle principali strade delle due città.

In Sicilia 35 Comuni rossi

In Sicilia salgono a 35 visto che si aggiungono alle ultime 4 quelle dichiarate in precedenza ovvero Ribera, Comitini, Racalmuto, Siculiana, Palma di Montechiaro, Santa Maria di Licodia, Caltanissetta, Serradifalco, Trabia, Caltavuturo, San Mauro Castelverde, Acate, Scicli, Centuripe, Regalbuto, Porto Empedocle, Santa Margherita di Belice, Lampedusa e Linosa, Ventimiglia di Sicilia, Borgetto, Ciminna, Mezzojuso, Partinico, Biancavilla, Francavilla di Sicilia, Gaggi, Priolo Gargallo, Mazzarino, Montallegro, Sommatino e Pietraperzia.