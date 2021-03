l'allarme del sindaco

Situazione dei contagi preoccupante nel Comune di Augusta

In una sola giornata, si è passati da 64 a 110 positivi

Il sindaco ha annunciato che se il trend dovesse essere questo scatterà la zona rossa

“Siamo passati in un giorno da 64 a 110 positivi ma le proiezioni per questa settimana non sono per nulla buone”. Lo ha detto il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, che non esclude la possibilità della zona rossa per il secondo Comune del Siracusano come numero di abitanti.

Violazioni delle norme anti Covid19

“La situazione è davvero brutta – dice il sindaco Giuseppe Di Mare -, troppe persone hanno dimenticato le regole basilari per il contenimento del Covid19: distanziamento e mascherine. Purtroppo, ho visto tanta gente in giro e così non va bene, sembra che ci si sia dimenticati di quanto il virus sia letale”.

“Pronti a chiudere le scuole”

Come fa sapere il sindaco, ci sono molte classi in quarantena, e “tanti bambini positivi, per cui stiamo valutando la possibilità, d’accordo con l’Asp di chiudere le scuole anche se questa è una modalità che non mi piace ma se necessaria va adottata” spiega il sindaco

Verso la zona rossa

“Se dovessimo mantenere questo trend di contagi, alla luce delle nuove disposizioni, Augusta diventerà zona rossa” dice ancora il sindaco Di Mare. Se così fosse, Augusta sarebbe il secondo Comune della provincia di Siracusa ad adottare il lockdown. Il primo è stato Portopalo di Capo Passero, sulla punta estrema della Sicilia, a causa di una esplosione importante dei contagi nell’arco di pochi giorni, alimentati da un raduno scout che ha attirato numerose persone, alcune delle quali erano positive.

Contagi in Sicilia

Sono 613 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 21.814 tamponi processati, con una incidenza di positivi intorno al 2,8%, in aumento rispetto a ieri. La regione è decima nel contagio giornaliero di oggi.

Le vittime sono state 13 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.344. Il numero degli attuali positivi è di 14.323, con un aumento di 453 casi rispetto a ieri. I guariti sono 147.