casi di positività tra i dipendenti

Ci sarebbero due casi di positivi all’Inda di Siracusa, la Fondazione organizzatrice degli spettacoli classici al Teatro greco di Siracusa. Il contagio avrebbe interessato due dipendenti ma sono in corso gli accertamenti per ricostruire la loro rete di contatto, al fine di circoscrivere l’epidemia, frattanto altri impiegati sono stati sottoposti ai tamponi per verificare se hanno contratto il virus.

A Francofonte, nel Siracusano, il sindaco Daniele Lentini, ha fornito i dati sul Covid19: sono 65 le persone che sono risultate positive nella città agrumicola. “Ciò significa che la curva si è appiattita – spiega il sindaco Daniele Lentini:

siamo nella cosiddetta fase di plateau, a questa fase ne dovrebbe seguire un’altra di decrescita dei contagi. Ad oggi, abbiamo monitorato con costanza la situazione, assistendo tutti i positivi e i quarantenati in tutti i modi possibili, cercando sempre di dare il nostro massimo – prosegue ancora il primo cittadino del comune agrumicolo”.

E poi lancia un appello alla comunità che amministra. “Il passaggio dalla zona arancione a quella gialla non è un libera tutti. Fino a quando non sarà reso disponibile il vaccino per la popolazione, il rischio è quello di vedere aumentare i contagi. Raccomandiamo tre cose fondamentali: distanziamento, uso delle mascherine e lavarsi sempre le mani. Come sindaco e come Amministrazione siamo sempre presenti. Restiamo a disposizione h24 per combattere con tutti i mezzi questa battaglia contro il Coronavirus”.

Frattanto, sono 1.148 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 9.996 tamponi effettuati. 36 sono stati i decessi che portano il totale a 1.829. Con i nuovi casi diventano 39.555 gli attuali positivi, con una diminuzione di 691 casi.

Sul fronte dei ricoveri sono 1.573 le persone che hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere: 1.374 pazienti in regime ordinario e 199 (-6) in terapia intensiva ma i nuovi ingressi delle ultime 24 ore sono 15 a fronte di 21 dimissioni. In isolamento domiciliare sono 37.982 persone. I guariti sono 1.803.

Il contagio mostra numeri e andamenti diversi fra le varie province dell’isola. In particolare la provincia che resta la più alta per nuovi positivi è ancora Catania con 440 casi seguita da Palermo con 214, Trapani 159, Messina 105, Enna 58, Caltanissetta 49,Agrigento 46, Ragusa 45, Siracusa 32