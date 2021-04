in una casa scoperto un assembramento

La polizia ha chiuso una pizzeria

Trovato un cliente che consumava al tavolo

Nella casa di un giovane trovato un assembramento

Gli agenti della Divisione di polizia amministrativa di Siracusa hanno chiuso una pizzeria, situata nella zona della stazione ferroviaria di Siracusa, dopo aver scoperto che un cliente stava consumando al tavolo. Il blitz è scattato nella serata di ieri dopo aver visto alcune persone in prossimità del locale che stavano attendendo il loro turno per acquistare la pizza da asporto.

Sanzioni e chiusura

Gli investigatori hanno deciso di dare un’occhiata e poco dopo si sono accorti di quell’avventore che si sta gustando il pasto, in barba alle norme sull’emergenza sanitaria. Sia il cliente sia il titolare della pizzeria hanno ricevuto delle sanzioni per le violazioni alle norme anti Covid19 ma al tempo stesso l’attività economica, come disposto dalla Questura, è stata chiusa per un periodo di 3 giorni.

Casa affollata

Nell’ambito dello stesso servizio, gli agenti delle Volanti, al comando della dirigente Giulia Guarino, hanno denunciato un giovane di 23 anni per minacce a pubblico ufficiale. Gli investigatori, nel corso di un controllo, sono entrati nell’abitazione del 23enne, a seguito di una segnalazione, scoprendo che in casa c’erano “persone estranee al suo nucleo familiare”. Insomma, un assembramento che è stato contestato con veemenza dal ragazzo, per cui sarà avviato un procedimento giudiziario.

La festa in strada

Nelle ore scorse, gli agenti di polizia hanno sanzionato 30 giovani, trovati per strada, oltre l’orario del coprifuoco, senza mascherine ed assembrati. Il blitz è scattato in via Cirinnà, nella zona di viale Zecchino. Si trova a ridosso di un’area di campagna dove quei giovani pensavano di passare inosservati ma non avrebbero fatto i conti con i controlli della polizia, chiamati anche da qualche residente, svegliato dai rumori visto che era quasi mezzanotte. Nelle prossime ore le forze dell’ordine intensificheranno le verifiche, in particolare nelle zone di edilizia popolare, dove la sera sono segnalati dei pericolosi assembramenti.