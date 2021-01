situazione critica nel comune del siracusano

Casi di Covid19 in aumento a Priolo

358% di positivi in più in 20 giorni

Appello del sindaco alla città

Sono 109 i casi di Covid19 a Priolo Gargallo, a nord di Siracusa, a fronte di una popolazione che sfiora gli 11 mila abitanti. “Si è verificato un incremento del 358% dei casi positivi negli ultimi 20 giorni” ha annunciato il sindaco, Pippo Gianni, durante un video messaggio per sensibilizzare i residenti del centro industriale, in mezzo alle raffinerie del polo petrolchimico, al rispetto delle norme per il contenimento del contagio.

Appello ai giovani

“Mi rivolgo ai giovani – ha detto il sindaco di Priolo, Pippo Gianni – a cui lancio l’appello di essere più forti del virus, indossando le mascherine e restando a casa. Dobbiamo e possiamo evitare una tragedia nella nostra comunità. Questo non è Tik Tok, non è un gioco, qui si rischia la vita. Vi scongiuro di essere persone sagge, come lo siete stati nella prima fase, quella del lockdown. Questa è la Terza Guerra mondiale, basta vedere quante persone sono decedute a causa di questo virus”.

Una festa nel Siracusano

Ad Augusta, non molto distante da Priolo, i carabinieri hanno bloccato una festicciola fuori porta, organizzata in barba alle disposizioni anti-Covid. Ad organizzarla, in piena zona rossa, in una zona di campagna per stare assieme in allegria sono stati alcuni giovani. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Augusta, hanno sorpreso in una villetta in contrada Vignali i trasgressori, ventenni del posto, che avevano deciso di non curarsi delle regole e di preferire il loro divertimento al rischio di contrarre il coronavirus e diventarne vettore. I militari, transitando presso quella contrada durante un servizio di pattuglia, hanno notato una decina di autovetture parcheggiate davanti ad una villetta e si sono insospettiti, immaginando quello che stava succedendo all’interno.