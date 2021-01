i dati sui contagi

I numeri sul contagio nel Siracusano preoccupano e non poco. Nell’ultimo rapporto è indicato che in tutto il territorio provinciale ci sono 232 nuovi casi positivi ma se si osservano i dati analitici, quelli Comune per Comune, i cattivi pensieri si fanno più insistenti.

Secondo una tabella, Siracusa conta complessivamente 506 casi, a fronte di una popolazione di 120.405 mila abitanti, ad Avola il numero dei positivi è di 417 con una popolazione composta da circa 31.145 persone. Ma se si confronta il dato di Palermo il raffronto è da brividi: il capoluogo siciliano conta circa 700 mila abitanti con un numero di contagiati di poco più di 2 mila unità.

Basta una calcolatrice per svelare che, in proporzione al numero di abitanti, i due Comuni siracusani hanno un tasso di contagiati più alto. Vediamo le altre città del Siracusano. Noto (225 positivi con 24154 abitanti), Carlentini (124 positivi con 17461 abitanti), Floridia (105 positivi con 22557 abitanti), Lentini (96 positivi con 22979 abitanti), Augusta (120 positivi con 35698), Pachino (68 positivi con 22312 abitanti), Melilli (40 positivi con 13585 abitanti), Priolo (33 positivi con 11687 abitanti), Solarino (19 positivi con 7885 ), Buccheri (4 positivi con 1889 abitanti), Canicattini Bagni (12 positivi con 6901 abitanti), Francofonte (20 positivi con 12349 abitanti), Ferla (3 positivi con 2400 abitanti), Portopalo (4 positivi con 3867 abitanti), Palazzolo (7 positivi con 8481 abitanti), Rosolini ( 15 positivi con 21122 abitanti), Sortino (4 positivi con 8414 abitanti), nessun caso a Buscemi e Cassaro.

Sono 1.587 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 8.698 tamponi con un tasso di positività in leggera discesa ma sempre molto alto al 18,25%. Le vittime sono state 37 nelle ultime 24 ore che portano a 2765 deceduti dall’inizio della pandemia.

I positivi sono 42.819 con un aumento di 1.333 casi. Negli ospedali i ricoveri sono 1.506, 33 in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1298, 33 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 208, esattamente come ieri. I guariti sono 237.

La distribuzione nelle province vede Catania con 469 nuovi casi, Palermo 451, Messina 246, Caltanissetta 75, Agrigento 35, Enna 35, Ragusa 31, Trapani 13.