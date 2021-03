dati allarmanti del sindaco

Il Comune di Melilli sulla soglia della zona rossa

I dati del sindaco sono allarmanti

I contagi sono in crescita

“Siamo sulla soglia della zona rossa, usate tutte le precauzioni necessarie per evitare i contagi”. Lo ha detto il sindaco di Melilli, nel Siracusano, Giuseppe Carta, in suo video messaggio per fare il punto sul Covid19.

Contagi in crescita

“Ci sono 80 positivi su una popolazione di 6 mila abitanti – ha detto Carta – grave la situazione nella frazione di Villasmundo dove si registrano 20 contagiati su 4 mila residenti. Occorre rispettare le regole e ribadisco che manteniamo le restrizioni indicate nell’ordinanza”. Restrizioni che si sono tradotte con le scuole chiuse, il divieto di stazionamento davanti ai locali ma anche la chiusura dei parchi, degli impianti sportivi e del cimitero.

Stoccate alla parlamentare Ternullo

Il sindaco, nel suo video messaggio, ha affermato che, al termine dei tamponi con la modalità del drive in, si è riscontrata la positività di 8 persone. “Chi diceva – ha sostenuto il sindaco Carta – che il drive in era superato si è sbagliato, chi diceva che questa modalità di test non intercetta le varianti ha commesso un errore”.

Nei giorni scorsi, la parlamentare regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo, melillese, ha manifestato delle perplessità sull’attendibilità dei tamponi rapidi, in quanto, secondo quanto dai lei stesso sostenuto, non sarebbero capaci di intercettare in pieno le nuove varianti. Il sindaco non ha fatto alcun riferimento alla deputata ma l’allusione alle recenti parole dell’esponente di Forza Italia è sembrata evidente

Covid19 in Sicilia

Sono 666 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 15.977 tamponi processati, con una incidenza di positivi di poco superiore al 4,1%, nuovamente in leggera salita. La regione è nona per nuovo contagio giornaliero.

Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.451. Il numero degli attuali positivi è di 16.618 con un aumento di 426 casi rispetto a ieri. I guariti sono 219.

La situazione nelle singole province

La distribuzione nelle province vede Palermo con 291 casi, Catania 100, Messina 52, Siracusa 65, Trapani 7, Ragusa 43, Caltanissetta 30, Agrigento 45, Enna 33.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 906, 30 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 123, due in meno rispetto alle 24 ore precedenti.