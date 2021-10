la tragedia accaduta a pachino, nel siracusano

Tragedia a Pachino per la morte di un giovane mamma malata di Covid19

Ad agosto aveva dato alla luce il suo terzo figlio

I messaggi strazianti degli amici

E’ morta di Covid19 una giovane mamma di Pachino, 31 anni, Jessica Lauretta, dopo aver lottato per settimane contro il virus. La vittima, che lascia il marito e tre figli, si sarebbe ammalata in estate, nel mese di agosto, quando era in stato interessante.

Ricoverata a Catania

Era arrivata al settimo mese di gravidanza e secondo alcune testimonianze, dopo essere stata ricoverata in un ospedale di Catania, i medici avrebbero preso la decisione di tentare un parto prematuro, allo scopo di salvare il bimbo. Ed in effetti, la scelta è stata corretta, il piccolo è venuto alla luce solo che le condizioni della sua mamma si sono aggravate con il passare dei giorni e delle settimane, fino al drammatico epilogo, con il decesso della giovane mamma.

I messaggi degli amici

“Non doveva andare così Questo non è un addio ma un arrivederci CIAO gioia mia veglia sui tuoi piccoli ora è brilla lassù” scrive un’amica sui social. “Non ho parole.. riposa in pace. Veglia suoi tuoi bambini” è il post di un’altra persona vicina alla 31enne

Campagna elettorale sospesa

In segno di lutto, pure la campagna elettorale per le elezioni amministrative a Pachino è stata sospesa. Il candidato a sindaco, Corrado Quartarone, ha annunciato di fermarsi dopo aver saputo della tragedia che ha colpito la famiglia pachinese.

Tragedia a Francofonte

A Francofonte, si è verificato il caso di marito e moglie, morti di Covid19 a distanza di una settimana l’uno dall’altra. Secondo i dati dell’Asp di Siracusa aggiornati al 30 settembre, e diffusi dal Comune, solo il 65,07% della popolazione ha avuto la prima dose di vaccino mentre, sul fronte dei malati, sono 234 i positivi, di cui 12 ricoverati in ospedale.