unico comune siciliano in zona arancione

Due giovani positivi al Covid19 trovati a spasso per le vie di Francofonte

E’ l’unico Comune siciliano che si trova in zona arancione

Sale di poco il numero delle persone che ha avuto la prima dose di vaccino

Nonostante positivi al Covid19, erano a passeggio tra le strade di Francofonte, l’unico Comune siciliano in zona arancione per l’elevato numero di contagi ed il basso tasso di vaccinazione.

Le denunce dei residenti

Nei giorni scorsi, alcuni residenti hanno segnalato la presenza di persone affette da virus in luoghi pubblici ed in effetti non è escluso, a questo punto, che la proliferazione dei positivi possa essere legata alle violazioni dei trasgressori.

2 giovani positivi a spasso

I carabinieri, come disposto dal comando provinciale, hanno intensificato i controlli e così nelle scorse ore sono stati denunciati 2 giovani “sorpresi per le vie cittadine sebbene positivi al Coronavirus e obbligati a non uscire dalle rispettive abitazioni” spiegano i militari.

Le verifiche

Secondo quanto fanno sapere i carabinieri, a Francofonte, nell’ultimo fine settimana, sono state elevate 14 sanzioni amministrative per l’inosservanza dell’obbligo di munirsi di “certificazione verde” e per il mancato uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. Inoltre, come spiegano dal comando di Siracusa, “i controlli , così come concordato con la Prefettura di Siracusa, continueranno senza interruzione anche sensibilizzando la popolazione ad assumere i corretti comportamenti per il rispetto della normativa sul contenimento della pandemia in atto”.

Marito e moglie morti

A Francofonte, si è verificato il caso di marito e moglie, morti di Covid19 a distanza di una settimana l’uno dall’altra. Secondo i dati dell’Asp di Siracusa aggiornati al 30 settembre, e diffusi dal Comune, solo il 65,07% della popolazione ha avuto la prima dose di vaccino mentre, sul fronte dei malati, sono 234 i positivi, di cui 12 ricoverati in ospedale. “Si ribadisce sempre con fermezza assoluta, l’invito alla vaccinazione di tutta la cittadinanza, che ad oggi resta l’unico modo efficace per combattere e difenderci dalla lotta contro questo virus” dice il sindaco di Francofonte, Daniele Lentini.