Francofonte resta zona arancione, l’unica in Sicilia. I dati delle vaccinazioni sono in miglioramento, ma è ancora necessario mantenere l’unica “zona arancione” presente nell’isola. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato, infatti, ieri sera l’ordinanza che conferma, così come richiesto dal dipartimento per le Attività sanitarie e l’Osservatorio epidemiologico, le misure restrittive antiCovid nel Comune del Siracusano fino a martedì 28 settembre.

Il nuovo bollettino

Intanto sono 492 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 17.814 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende al 2,7% ieri era al 4,1% . L’isola è al primo posto per i nuovi contagi giornalieri, seguita al secondo posto dalla Lombardia con 472 casi.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 20.439 con un decremento di 603 casi. I guariti sono 1.072 mentre si registrano altre 23 vittime che portano il totale dei decessi a 6.723.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 736 i ricoverati, 20 in meno rispetto al bollettino precedente mentre in terapia intensiva sono 90, 6 in meno, con una frenata che, dunque, prosegue.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione mostra Catania 147, Messina 86, Siracusa 77, Agrigento 55, Palermo 51, Trapani 40, Caltanissetta 18, Ragusa 13, Enna 5.

Caso di Covid a scuola

Nel frattempo un caso di Covid19 si è verificato in una classe del liceo classico Tommaso Gargallo di Siracusa. Gli studenti, come prevedono i protocolli sanitari, rimarranno in isolamento, nelle rispettive abitazioni, dove seguiranno le lezioni con la Didattica a distanza.

Tamponi e tracciamento

Si sottoporranno ai tamponi per verificare se hanno contratto il virus, frattanto, l’azienda sanitaria si sta concentrando sull’alunno positivo, allo scopo di risalire al contagio per tracciarlo ed eventualmente arginarlo allo scopo di impedirne la propagazione.