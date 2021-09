l'allarme dei residenti del comune del siracusano

Nuovo decesso a Francofonte, il Comune No Vax

E’ ancora l’unico Comune siciliano in zona arancione

L’allarme dei residenti sui controlli

Secondo il sindaco sono in rialzo i numeri dei vaccinati

Ancora un morto di Covid19 a Francofonte, l’unico Comune siciliano in zona arancione. Ormai è identificato come un territorio No Vax perché qui c’è un tasso di vaccinazione tra i più bassi in assoluto.

Il cordoglio e l’appello del Comune

“Purtroppo Francofonte – fanno sapere dal Comune di Francofonte – perde un altro cittadino a causa del covid. Il sindaco, anche a nome dell’amministrazione e della cittadinanza, si stringe al dolore dei familiari ai quali rivolge un simbolico abbraccio”.

“Numeri dei vaccinati in rialzo”

Dalle informazioni fornite dal sindaco, Daniele Lentini, “è in rialzo il numero dei vaccinati con prima dose, che ha raggiunto il 62 percento. Miglioramenti anche per quanto riguarda la fascia di vaccinati over 60 con la prima dose, che ha raggiunto il 77 per cento”.

“Positivi in giro”

Secondo alcune testimoni, uno dei problemi è il controllo. “Quante condoglianze dovranno ancora fare, prima di prendere dei seri provvedimenti, ad esempio sanzionare pesantemente chi esce di casa pur essendo positivo mettendo a rischio la vita di altra gente” svela una residente del Comune, sollecitando lo stesso sindaco a premere perché ci siano una linea più dura.

Covid19 nelle scuole

Il Covid19 ha anche bussato alle porte della scuola. A Francofonte, sono 3 le classi che sono in quarantena dopo la scoperta della positività di alcuni studenti. Secondo i dati nella disponibilità dell’azienda sanitaria, il numero, in tutta la provincia, delle classi in isolamento è salito a 24 ma il grosso è concentrato nel capoluogo visto che gli istituti coinvolti sono 10, 5 a Floridia e 2 a Sortino.

L’incidenza del contagio in Sicilia

Da 109 a 79. Scende l’incidenza di nuovo contagio da Covid19 in Sicilia. In una sola settimana ben 30 casi in meno ogni 100mila abitanti ma l’isola resta comunque al vertice del contagio in Italia. La discesa dell’incidenza fino al valore di 79 non basta per la zona bianca per la quale serve un valore al di sotto di 50 senza considerare, poi, gli altri indicatori, quelli di ricovero, ancora troppo alti anche se in analoga discesa.