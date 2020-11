Covid19, oltre 1500 tamponi con il drive in, un solo positivo

Redazione di

17/11/2020

Sono stati 1519 i tamponi rapidi eseguiti a Siracusa dal personale sanitario del Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Siracusa nell’area ex Onp di contrada Pizzuta agli studenti, familiari, personale docente e non docente dell’Istituto L. Einaudi nell’ambito della campagna attiva della Regione Siciliana sulla popolazione scolastica promossa dall’Assessorato regionale della Salute d’intesa con Anci Sicilia. Dei tamponi eseguiti soltanto 1 è risultato positivo e si è proceduto come da protocollo alla esecuzione immediata del tampone molecolare. Lo screening proseguirà nei prossimi giorni, giovedì 19 novembre a Siracusa nell’area antistante l’Istituto Gargallo in via Luigi Monti dalle ore 8,30 alle 13,30; sabato 21 novembre ad Avola nell’area antistante l’Istituto Ettore Maiorana.

Sono stati 1519 i tamponi rapidi eseguiti a Siracusa dal personale sanitario del Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Siracusa nell’area ex Onp di contrada Pizzuta agli studenti, familiari, personale docente e non docente dell’Istituto L. Einaudi nell’ambito della campagna attiva della Regione Siciliana sulla popolazione scolastica promossa dall’Assessorato regionale della Salute d’intesa con Anci Sicilia.

Dei tamponi eseguiti soltanto 1 è risultato positivo e si è proceduto come da protocollo alla esecuzione immediata del tampone molecolare. Lo screening proseguirà nei prossimi giorni, giovedì 19 novembre a Siracusa nell’area antistante l’Istituto Gargallo in via Luigi Monti dalle ore 8,30 alle 13,30; sabato 21 novembre ad Avola nell’area antistante l’Istituto Ettore Maiorana.