l'allarme lanciato dalla fsi-usae

Non si arresta la catena del contagio al 118 di Siracusa. Dopo i 9 casi di positività delle settimane scorse, si aggiungono quelli di un autista soccorritore e di un medico, entrambi in servizio in un’ambulanza medicalizzata. Un duro colpo alla rete del soccorso, che, in questo momento, è sotto stress anche per l’impennata della curva epidemiologica in tutto il Siracusano.

Il segretario della Fsi-Usae Siracusa, Renzo Spada, lancia l’ennesimo appello alle istituzioni ed alla direzione dell’Asp al fine dii potenziare i tamponi nei confronti degli operatori sanitari, in prima linea nella lotta al virus. “E’ fondamentale – spiega Renzo Spada – che gli operatori del 118 vengano sottoposti a continui test per accertarne l’eventuale positività, altrimenti il contagio rischia di propagarsi in modo esponenziale. Invece, è importante circoscrivere il virus per evitare poi di dover piangere altre vittime”.

A Rosolini, nella zona sud del Siracusano, è boom di contagi: in poche ore si è passati da 48 a 61 casi positivi, per cui il mercato settimanale, in programma domenica, è stato sospeso. “Nelle prossime ore firmerò un’ordinanza – spiega il sindaco Giuseppe Incatasciato – perché con la curva del contagio in crescita: è un rischio enorme far svolgere un evento che richiama tante persone. Nei giorni scorsi, avevamo predisposto degli accorgimenti per rendere più sicura l’iniziativa ma alla luce di questi dati non è possibile proseguire. In relazione alla crescita del numero dei positivi, probabilmente si tratta di persone che attendevano l’esito degli accertamenti mentre, per quanto concerne, quelli in quarantena sono 26 al momento”.

Frattanto, a Francofonte, si è registrato il terzo decesso per Covid19 nello spazio di pochi giorni.

“E’ una notizia dolorosa, che mai avremmo voluto dare, una vera e propria tragedia che travolge tutti perchè Francofonte perde un altro cittadino a causa del Covid. Il sindaco, anche a nome dell’amministrazione e della cittadinanza, si stringe al dolore dei familiari ai quali rivolge un simbolico abbracci” dice il sindaco di Francofonte, Daniele Lentini.