Durerà fino al 31 dicembre

L’ordine di Siracusa ha sospeso fino al 31 dicembre 49 medici che non si sono vaccinati

Il provvedimento sarà sospeso per chi, nel frattempo, si dovesse vaccinare

La sospensione comporta il divieto di lavorare sia come medico dipendente che come libero professionista

Il presidente Anselmo Madeddu “Le regole si rispettano, così come le indicazioni della comunità scientifica”

L’ordine dei medici di Siracusa, dopo aver ricevuto gli elenchi dall’Asp ed aver fatto i dovuti accertamenti, ha sospeso 49 medici non ancora vaccinati contro il covid19. Tale provvedimento rimarrà in vigore fino alla fine dell’anno.

“Medico che può e non si vaccina è pessimo esempio”

“Il medico che può e non si vaccina – dice il presidente Anselmo Madeddu – è un pessimo esempio per la società. Le regole si rispettano, così come le indicazioni della comunità scientifica accreditata, altrimenti è meglio cambiar mestiere. Vaccinarsi non è solo un atto di attenzione per la propria salute, ma anche un dovere civico e una necessaria tutela che ogni medico deve garantire ai propri pazienti e assistiti”.

Diversi gli accertamenti

Nel caso della provincia di Siracusa, l’Asp ha trasmesso all’ordine un elenco iniziale di 153 medici non vaccinati. A seguito di diversi accertamenti è stato possibile escludere dall’elenco tutti cloro che si erano vaccinati dopo il primo accertamento o avevano ottenuto le esenzioni previste dalla legge. Molti medici siracusani che lavorano fuori Sicilia, inoltre, avevano già fatto il vaccino nelle regioni dove operano, e pertanto sono stati esclusi. Alla fine, dunque, sono rimasti solo 49 i medici aretusei non ancora vaccinati e non esentati.

Sospensione dall’albo durerà fino al 31 dicembre

L’ordine ha deliberato la loro immediata sospensione, con annotazione nell’albo. La sospensione durerà fino al 31 dicembre, eccetto che per coloro i quali nel frattempo si dovessero vaccinare, e comporta il divieto di lavorare a qualsiasi titolo, sia come medico dipendente che come libero professionista.

“Invito tutti a dare l’esempio”

“Invito ancora una volta tutti – aggiunge Madeddu – a dare l’esempio, e a informare correttamente i cittadini non ancora vaccinati e disorientati dalle dicerie dell’untore alimentate da cialtroni e falsi profeti. Non faremo alcuno sconto ai colleghi che dovessero fare propaganda ‘no vax’. Il vaccino è l’unica arma che possediamo. Questa è una battaglia di civiltà e di corrette conoscenze scientifiche, che possiamo vincere solo tutti insieme”.