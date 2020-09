La decisione del sindaco

Dopo il primo caso di contagio registratosi a Priolo dalla fine del lockdown, il sindaco del centro industriale del Siracusano ha disposto i test sierologici gratuiti.

“Da domani sarà nuovamente possibile effettuare gratuitamente i test sierologici, rivolti ai residenti a Priolo Gargallo e a coloro che operano nel territorio comunale. Priorità avranno i soggetti venuti a contatto con persone positive; poi i test riguarderanno tutti coloro che nella prima fase non li hanno eseguiti” spiega il sindaco di Priolo, Pippo Gianni.

“L’iniziativa intende individuare soggetti che hanno sviluppato gli anticorpi e tracciare dunque una mappatura sull’evoluzione del Covid-19, in un momento in cui si registra una ripresa del contagi. I test saranno effettuati presso il Palazzo Comunale il martedì e il giovedì pomeriggio, dalle 15:00 alle 17:30, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 12:00” fanno sapere dall’amministrazione comunale.

Frattanto, sno 102 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Si registra anche una vittima e la crescita dei ricoveri in terapia intensiva. Salgono così a 2743 i contagiati, 309 i ricoverati in ospedale, 15 dei quali in terapia intensiva (anche oggi uno in più rispetto a ieri) e 294 in regime di ricovero ordinario; 2.434 in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati solo 2.414 come sempre accade nel fine settimana. La vittima è una donna di 86 anni morta a Siracusa. I guariti di oggi sono 17.

Sul fronte della distribuzione territoriale è di nuovo Palermo in testa al contagio con 62 nuovi positivi, seguita da Catania con 12 e da Caltanissetta con 11 così come Ragusa. Trapani si attesta a 5 nuovi casi e Messina ne denuncia solo uno

Intanto il contagio ha raggiunto anche gli ufficio dell’assessorato regionale alla salute. Moglie e figlio di un dipendente del Dipartimento della Pianificazione Strategica, di Piazza Ottavio Ziino, sono risultati positivi al Covid19 contagiando anche il lavoratore regionale e così è scattato l’allarme in assessorato e i controlli.