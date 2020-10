nel comune del siracusano

C’è un caso di positività al Covid19 a Canicattini Bagni, Comune della zona montana di Siracusa. Si tratta di un uomo che, come fanno sapere dal Municipio, lavora in un’altra provincia ed ora è in isolamento, nella sua abitazione: il paziente è asintomatico ma in quarantena ci sono anche i familiari. L’Asp di Siracusa sta provvedendo alla ricostruzione della rete del contagio per individuarne l’origine.

“L’Asp stamani ha così informato il sindaco Marilena Miceli – fanno sapere dal Comune – che con l’Assessore alla Sanità Mariangela Scirpo ne danno comunicazione alla cittadinanza, assicurando la massima vigilanza ed invitando tutti al più rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza: indossare sempre la mascherina sia al chiuso che all’aperto in presenza di altre persone; mantenere il distanziamento interpersonale di un metro; evitare assembramenti; igienizzare di continuo le mani”.

Restano contingentati gli ingressi al Palazzo Municipale nel cui atrio potranno sostare solo un massimo di tre persone per volta, debitamente distanziate di oltre un metro fra di loro e fornite di mascherina adeguatamente indossata a coprire naso e bocca. Coloro che intendono raggiungere un ufficio sono sottoposti a scansione della temperatura e dovranno indicare la persona (impiegato o amministratore) da contattare. “Il personale provvederà a

citofonare all’interessato, accertandosi della possibilità di ricevimento; in caso positivo, il cittadino lascerà in deposito un documento d’identità e sarà invitato a sanificare le mani con i prodotti messi a disposizione dall’ente” spiegano dal Comune di Canicattini Bagni.

La positività al Covid19 di un dipendente del Comune di Carlentini, nel Siracusano, ha costretto l’amministrazione a chiudere gli uffici ed a sottoporre i locali alla sanificazione. Allo stesso tempo, gli altri impiegati del Municipio subiranno il test del tampone per verificare se hanno contratto il virus.

“Si registra un caso di contagio tra i dipendenti del Comune. Pertanto sono stati disposti la chiusura – dice il sindaco di Carlentini, Giuseppe Stefio -contemporanea di tutti gli uffici, per consentire la sanificazione dei locali, ed il tampone a tutti i dipendenti comunali. Ad oggi il totale dei casi di positività al Covid19 in città sono 25. Stanno tutti bene, nel peggiore dei casi manifestano lievi sintomi influenzali e sono costantemente controllati e monitorati dalle autorità sanitarie”.