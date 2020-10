l'annuncio del sindaco del comune del siracusano

L’aumento dei contagi e le nuove misure anti Covid19 previste nel Dpcm della Presidenza del Consiglio ha acuito i problemi legati alle difficoltà economiche delle famiglie. E così, a Rosolini, Comune agricolo a sud di Siracusa, l’amministrazione ha ripristinato i buoni spesa.

“Torna disponibile il servizio buoni spese finanziato dalla Regione che permetterà alle famiglie bisognose -ha detto il sindaco di Rosolini, Giuseppe Incatasciato – di accedere ai beni di prima necessità, non solo alimentari, tra cui farmaci, bombole a gas, tanto per fare un esempio”.

“Già nelle prossime ore i cittadini potranno scaricare e compilare, sotto la propria responsabilità, il modulo pubblicato sul sito ufficiale dell’ente: www.comune.rosolini.sr.it. Oggi più che mai, c’è bisogno di supportare le famiglie che si trovano in difficoltà” dice ancora il sindaco di Rosolini.

Sul fronte Covid19, a Rosolini, si è verificato un caso nel plesso scolastico Bellini: la classe, dove si è registrata la positività, è stata messa in quarantena ed i locali saranno sottoposti a sanificazione. Nel complesso sono 23 le persone che sono in isolamento.

Per quanto concerne la situazione nel resto del Siracusano, il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, nelle scorse ore ha annunciato la positività di 10 persone, “tra cui 4 donne, 5 uomini ed una bambina che frequenta la scuola d’infanzia, la cui classe è in quarantena”. Inoltre, “si provvederà alla sanificazione dei locali e poi una volta finito l’isolamento degli alunni la situazione tornerà alla normalità” aggiunge il sindaco di Noto.

“In provincia di Siracusa, attualmente, i positivi sono 275, ad Avola 8 Rispettiamo le regole con l’uso della mascherina e continuando a rispettare tutte le prescrizioni al fine di prevenire ulteriori contagi” ha detto, invece, il sindaco di Avola, Luca Cannata.

Sono 562 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 7.850 gli attuali positivi. Di questi 649 sono i ricoverati: 565 in regime ordinario (23 in più) e 83 in terapia intensiva con un incremento di 6 ricoveri rispetto a ieri. 7.202 si trovano in isolamento domiciliare. Anche oggi si registrano nuove vittime, sono ben 11 i decessi che portano il totale a 389. I decessi sono stati registrati 7 a Palermo; 2 a Catania; 1 a Messina e 1 a Marsala. I guariti sono 198. I tamponi effettuati sono 7.412