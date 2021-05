lentini e sortino in arancione

Non ci sono più Comuni in rosso nel Siracusano

Gli ultimi ad uscire Lentini e Sortino

Da oggi prenotazione per i vaccini destinati agli over 50

Non ci sono più zone rosse nel Siracusano. Da oggi rientrano in fascia arancione Lentini e Sortino, i Comuni per cui la Regione aveva disposto il lockdown.

Lentini in arancione

“L’ordinanza regionale con cui si istituiva la zona rossa per il nostro comune, non sarà prorogata in quanto l’incidenza settimanale trasmessa dall’Asp, è al di sotto dei 250 nuovi casi settimanali ogni 100000 abitanti” spiega il sindaco di Lentini, Saverio Bosco, che, la settimana scorsa, ha contestato i dati sul contagio forniti dell’azienda sanitaria.

Il caos sui contagi

In quei giorni, vi sono state due comunicazioni: la prima che sanciva un errore di calcolo, “promuovendo” Lentini a zona arancione, la seconda che, invece, a seguito di un riconteggio confermava la zona rossa. Chiusure finite anche per Sortino ma i sindaci invitano tutti alla prudenza anche perché non c’è alcun liberi tutti.

Covid19 in Sicilia

Su scala regionale, sono 782 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 27.072 tamponi processati, con una incidenza quasi del 3,8%. La Regione, oggi è sesta per numero di contagi giornalieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province vede in testa Palermo con 217 casi poi Siracusa con 157 e Catania con 142 seguita da Caltanissetta con 79, Messina con 65, Agrigento con 42, Trapani 38,Ragusa 32, Enna 10.

Vaccini per gli over 50

Come fa sapere l’Asp di Siracusa, si aprono oggi le prenotazioni in Sicilia – sulla piattaforma di Poste italiane – per le vaccinazioni nella fascia di età 50-59 anni (nati dal 1962 al 1971) così come prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci.

“Lo stesso provvedimento dispone, per gli ultracinquantenni (senza patologie), l’utilizzo del vaccino – spiegano dalla direzione dell’Asp – AstraZeneca. L’inizio delle somministrazioni per questa fascia d’età è fissato per giovedì 13 maggio. Da venerdì prossimo, inoltre, nei Centri vaccinali dell’Isola, all’interno dell’iniziativa Porte aperte, gli over 50 con patologie di fragilità e tutti i cittadini rientranti nel target over 60 potranno vaccinarsi (anche senza prenotazione) con una corsia preferenziale”