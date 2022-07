per 10 giorni

Sarebbero stati dei covi per pregiudicati due chioschi per la vendita di bevande in piazza Pancali, in Ortigia. Ne sono convinti i carabinieri della stazione di Ortigia, che hanno eseguito un provvedimento di sospensione dell’attività emessa dal questore di Siracusa su richiesta degli stessi militari.

La risse

I carabinieri di Siracusa in diverse occasioni, tra cui la rissa di Pasqua, sono intervenuti per sedare zuffe in prossimità delle attività commerciali. “Più volte è stato accertato che i 2 chioschi erano anche ritrovo abituale di soggetti con precedenti di polizia” spiegano i carabinieri.

La chiusura

La chiusura e la relativa sospensione dell’attività decorrerà dal 17 luglio, a partire dalle 17,30 ed avrà durata di 10 giorni e, in caso di ulteriori violazioni, comporterà la più grave sanzione della cessazione permanente dell’attività.

La Carta di Ferla

“Le notifiche odierne operate dai Carabinieri si inseriscono tra le misure di attuazione della cornice di sicurezza, legalità e leale concorrenza previste dalla c.d. Carta di Ferla, sottoscritta, su proposta della Prefettura di Siracusa, il 2 giugno, con i sindaci, le organizzazioni dei commercianti e artigiani maggiormente rappresentative e le Forze dell’ordine” spiegano i carabinieri.