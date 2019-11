L'intervento dei Vigili del Fuoco

Tanta paura questo pomeriggio a Lentini, nel Siracusano, per il crollo di un edificio disabitato di due piani tra via Rossini e via Salerno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lentini e Palazzolo Acreide che scavano per escludere che ci siano persone coinvolte nel crollo.

Presenti anche i carabinieri e i vigili urbani.