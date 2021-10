Uomini e donne salvate dai vigili del fuoco intrappolati in auto

A causa del maltempo e delle fortissime precipitazioni di ieri a Carlentini, in provincia di Siracusa, ieri sera è crollata una casa disabitata in centro. Complice del crollo, che ha seppellito due auto, la pioggia che per giorni è caduta nella Sicilia Orientale.

Adesso dopo le piogge i crolli delle case malconce nei centri storici sono una conseguenza. Tanti i detriti che si trovano per strada. Non si sono registrati danni a persone. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona.

Coppia in auto circondata da acqua, salvata da Vvf

Personale della sezione operativa dei sommozzatori vigili del fuoco della Puglia, inviata in supporto a Catania per l’emergenza maltempo, ha salvato una coppia in difficoltà nella loro auto al Villaggio Delfino di Vaccarizzo, contrada marinara a sud della città.

I due, nel tentativo di percorrere una strada interna, sono rimasti bloccati nella vettura, durante un temporale, con l’abitacolo che si è completamente allagato. I vigili del fuoco sommozzatori soccorso la coppia, disorientata e in difficoltà, hanno messo in sicurezza il veicolo e stanno verificando la fruibilità della viabilità circostante.

Sprofonda con l’auto in acqua, si salva a nuoto

E’ sprofondato con la sua auto in via Ascari, una delle prime arterie che erano state chiuse per allagamento a Siracusa, ed è riuscito a mettersi in salvo nuotando fino a dove poteva toccare con i piedi. La prontezza di riflessi ha evitato la tragedia ieri sera. Il siracusano, alla guida di un Suv, si stava recando per lavoro in una azienda della zona industriale. Quell’arteria è interdetta già da diversi giorni alla circolazione, ma dalle prime dichiarazioni dell’automobilista, sembra che le transenne fossero state spostate. Il personale della Protezione civile ed i vigili del fuoco hanno rimosso l’auto.