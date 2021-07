l'abitazione si trova a caltagirone

Danneggiata l’abitazione del Procuratore di Siracusa

L’abitazione si trova a Caltagirone

Tagliati alcuni alberi della proprietà

La solidarietà del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siracusa

Danni all’abitazione a Caltagirone nella disponibilità del Procuratore di Siracusa, Sabrina Gambino. Secondo quanto riportato stamane sul quotidiano La Sicilia, qualcuno, dopo essersi introdotto nella proprietà, ha prima danneggiato il sistema idrico e poi alcuni alberi.

Le indagini

La vicenda è adesso in mano alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per risalire innanzitutto all’autore del gesto anche se potrebbero aver partecipato altre persone. L’altro aspetto da chiarire è dare una chiave di lettura all’episodio, se, insomma, ricondurlo ad un avvertimento, legato all’attività del magistrato, che ha avuto anche un’esperienza professionale a Caltagirone.

Il sindaco di Caltagirone

Elementi che, comunque, sono al vaglio degli inquirenti, frattanto il sindaco di Caltagirone, Gino Ioppolo, ha manifestato solidarietà al Procuratore di Siracusa, e apprezzamento per un magistrato “di assoluto valore e a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per l’attività che svolge quotidianamente e per i lusinghieri risultati raggiunti nella lotta al crimine”.

Solidarietà degli avvocati di Siracusa

“Appresa la notizia del grave atto intimidatorio compiuto presso l’abitazione privata del Procuratore Capo di Siracusa, Dott.ssa Sabrina Gambino, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siracusa, esprime la propria vicinanza e la propria solidarietà al Magistrato per l’inquietante episodio verificatosi la scorsa notte”.

“Manifesta la propria preoccupazione per l’accaduto, pur nella certezza che il Procuratore Gambino non si farà intimidire dal vile gesto e proseguirà a svolgere con impegno costante, coraggio ed alta professionalità le proprie delicata e funzioni, ed auspica che tutte le istituzioni agiscano con tempestività al fine di individuare gli autori e le matrici dell’inaccettabile gesto”.