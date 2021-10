in contrada fanusa, a sud di siracusa

Strade delle zone balneari di Siracusa ancora allagate

I residenti della Fanusa girano a bordo di gommoni

I danni del maltempo ma anche del cemento selvaggio

Sono ancora allagate le zone balneari di Siracusa, che si trovano a sud della città. Dopo la denuncia dei proprietari delle abitazioni in contrada Arenella, adesso quella dei residenti di contrada Fanusa, che, per evidenziare il problema, hanno girato un video mentre alcuni di loro, a bordo di un gommone, percorrono una strada.

I danni della cementificazione selvaggia

La Protezione civile di Siracusa è stata già informata, l’assessore Sergio Imbrò, nelle ore scorse, ha dichiarato che il personale sta utilizzando delle idrovore per rimuovere l’acqua ma i fenomeni degli allagamenti sono piuttosto vasti in questa zona della città, che, però, va detto è stata, negli anni Settanta, al centro di una cementificazione selvaggia ed ora si paga il prezzo di quella scelta.

Giovane si salva a nuoto

Ha rischiato di morire un giovane che nella serata di ieri è affondato con la sua auto in via Ascari, nella zona del circuito, a Siracusa. Si è salvato dopo essere riuscito ad uscire dal suo veicolo, un Suv, per poi proseguire a nuoto fino al punto in cui si poteva toccare con i piedi.

Auto affonda nell’acqua

Una drammatica esperienza che si porterà per sempre la vittima, che, secondo alcune fonti, avrebbe dovuto recarsi nella zona industriale, per cui la sua idea sarebbe stata di raggiungere l’autostrada Siracusa-Catania, attraversando quel tratto. Però, via Ascari è stata dichiarata impraticabile dalla Protezione civile, fin dal primo giorno del passaggio di Apollo: si tratta di un tratto ricavato in un avvallamento che si copre di acqua anche con precipitazioni molto basse. E’ stato lo stesso giovane a chiedere l’intervento dei soccorsi, per fortuna le sue condizioni sono buone, fatta eccezione per il grosso spavento.