Ha prima aggredito uno straniero, poi gli agenti di polizia ed infine un medico iraniano del 118. È stato arrestato un uomo di 50 anni di Siracusa in applicazione del nuovo decreto sicurezza appena approvato che prevede un inasprimento in caso di violenze ai rappresentanti delle forze dell’ordine.

Cosa è accaduto

Secondo quanto emerso dalla ricostruzione della Questura di Siracusa, l’indagato mentre si trovava in corso Timoleonte, nella zona centrale di Siracusa, avrebbe preso di mira un straniero con cui aveva litigato per ragioni non del tutto chiare e dopo essere stato diviso dai poliziotti avrebbe proferito frasi dal contenuto razzista nei confronti del rivale.

Lesioni ai poliziotti ed al medico

Il 50enne avrebbe poi provato ad avventarsi contro i poliziotti che hanno chiamato il 118 per il soccorso del 50enne che aveva riportato alcune ferite nel corso della lite. Solo che l’indagato si sarebbe scagliato contro il medico di origine iraniana. È stato arrestato e come disposto dalla Procura di Siracusa condotto nella sua abitazione, ai domiciliari