la società del trapani irritata per il no ai propri tifosi

Con il divieto di trasferta ai tifosi del Trapani deciso dal Comitato analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, il settore riservato agli ospiti, la curva di via Torino, è a disposizione per accogliere altri sostenitori del Siracusa. Sono 800 i posti disponibili e considerata la caccia al biglietto, che ha polverizzato i tagliandi degli altri settori, la società azzurra è pronta a metterli a disposizione dei propri sostenitori.

Per la curva di via Torino serve ok della Prefettura

“Manca il via libera della Prefettura di Siracusa” spiega una fonte della società, per cui, fino ad allora non potranno essere staccati i biglietti. Si attende da un momento all’altro il nulla osta dal palazzo di piazza Archimede, potrebbe anche essere questione di ore ma da stamane alle 7 i bar della città adibiti alla vendita dei tagliandi sono presi d’assalto dai tifosi del Siracusa che non vogliono mancare al derby d’alta classifica al De Simone che potrebbe anche decidere il corso del campionato.

La rabbia del Trapani dopo il no ai tifosi in trasferta

Il Trapani è in testa ma con un successo il Siracusa potrebbe effettuare il sorpasso. Il divieto di trasferta ai tifosi granata sta creando tante polemiche, specie a Trapani, infatti la società ha diramato un durissimo comunicato sottolineando che “lo stesso metro di valutazione” deve essere “imposto nella gara di ritorno dove sarà quindi vietata la trasferta ai tifosi del Siracusa.

“Violenze dei tifosi del Siracusa”

Nello stesso comunicato, la società granata denuncia “la violenza minacciata da alcuni tifosi del Siracusa a più riprese, già in possesso delle autorità competenti, verso il presidente, i tesserati ed i dirigenti, ha portato al solo risultato di punire i tifosi trapanesi che non potranno seguire la loro squadra a Siracusa nonostante non sia a loro riconducibile alcun fatto di cui sopra”

“Pronti alla sospensione della gara”

La dirigenza, addirittura, minaccia di far sospendere la partita. “Non verrà tollerato alcun atto di violenza perpetrato contro calciatori, dirigenti, accompagnatori al seguito della squadra, ivi compresi il pullman societario sul quale viaggerà la squadra ed i mezzi al seguito che saranno letti come un grave atto di aggressione. Qualora poi, dovessero registrarsi episodi all’interno dell’impianto, la società sarà immediatamente pronta a intavolare tutte quelle iniziative volte a propria tutela incluso e non escluso la sospensione della partita”.