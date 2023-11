la partitissima della serie d

Sarà sold out il De Simone di Siracusa che, domani ospiterà il derby tra il Siracusa ed il Trapani: 5 mila gli spettatori che saranno tutti aretusei dopo la decisione del Comitato analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive di vietare la trasferta ai tifosi granata.

Biglietti esauriti

Ieri, dopo il via libera della Prefettura di Siracusa, di autorizzare la vendita di biglietti nel settore dedicato agli ospiti, la curva di via Torino, la società ha messo a disposizione tutti gli 800 posti che sono stati polverizzati in pochissimo tempo. Stamane, code a partire dalle 6, davanti ai bar adibiti alla vendita dei tagliandi ma già dopo poche ore non ce ne erano più.

“Tifosi, sono il 12esimo uomo in campo”

Tanta l’attesa per questa partita, come ha sottolineato l’allenatore del Siracusa, Gaspare Cacciola, del resto in città non si parla d’altro e soprattutto della possibilità per la squadra azzurra di scavalcare il Trapani, al momento in testa alla classifica con due punti di vantaggio.

“Finalmente è arrivata questa gara – dice il tecnico – contro la corazzata Trapani che ha manifestato di voler stravincere il campionato. Per noi è un momento di confronto e vogliamo regalare ai nostri tifosi una bella giornata. Noi saremo in 12, grazie al nostro pubblico – conclude il tecnico del Siracusa, Gaspare Cacciola – che ci spingerà molto. La partita si prepara da sola ma l’importante per noi è rimanere sereni”.

La tensione

C’è molta rivalità tra le due squadre e nel corso della settimana non sono mancate le polemiche, esplose dopo il no alla trasferta per i tifosi granata. La dirigenza del Trapani ha contestato questa decisione, sostenendo che, nella gara di ritorno, dovrà essere adottato lo stesso metodo. La società, allo stesso tempo, ha manifestato l’intenzione di tutelarsi, fino ad ipotizzare di far sospendere la gara, se emergessero episodi violenti.