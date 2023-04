Diletta Leotta in vacanza a Noto, “aspetto una femminuccia”

11/04/2023

Ha deciso di trascorrere le vacanze di Pasqua a Noto la diva del calcio in tv, Diletta Leotta. Insieme a lei, nella capitale del barocco il suo compagno, il portiere ex Liverpool Loris Karius. La coppia, nelle ore scorse, ha annunciato il sesso del bebé che la star di Dazn porta in grembo.

Diletta aspetta una bimba

Il colore rosa sulla torta e quello dei palloncini conferma che si tratta di una femminuccia. “Sorprese di Pasqua” recita la didascalia del post condiviso dalla conduttrice. La giornalista ha fatto tappa nella zona sud del Siracusano, visitando alcuni casolari ed immergendosi nella tranquillità della campagna alle porte di Noto, che è stata la città siciliana tra le più visitate nel periodo di Pasqua.

L’annuncio della gravidanza

La giornalista e conduttrice televisiva aveva annunciato la gravidanza a fine marzo, sui social insieme al compagno Loris Karius. “Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia Soon we’ll be three!” avevano detto i due.