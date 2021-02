consegnate all'arcivescovo francesco lomanto

Completato il restauro dei 2 dipinti raffiguranti Santa Rita da Cascia e San Giovanni Bosco

Le tele sono state riconsegnate all’Arcidiocesi di Siracusa

Il lavoro commissionato dall’associazione Dracma

Sono state restituite all’Arcidiocesi di Siracusa due dipinti, olio su teta, raffiguranti Santa Rita da Cascia e San Giovanni Bosco, quest’ultimo del pittore pozzallese Valente Assenza, commissionato dallo storico parroco del Pantheon di Siracusa, canonico monsignore Giuseppe Bruno.

La cerimonia è avvenuta alla presenza di monsignor Francesco Lomanto, Arcivescovo Metropolita di Siracusa e del parroco della Parrocchia San Tommaso Apostolo al Pantheon, don Massimo Di Natale.

Il restauro delle tele

I lavori di pulitura, restauro e ritocco sono stati eseguiti dalla restauratrice Teresa Tropea, su commissione di Dracma, difesa, recupero, ambiente, cultura, monumenti, archeologia.

“Abbiamo ritenuto giusto restituire alla devozione le tele – dichiara Giovanni Di Lorenzo, presidente Dracma – che apparivano in precarie condizioni, proprio per il messaggio che impersonano i protagonisti. Santa Rita da Cascia, avvocata delle cause impossibili e San Giovanni Bosco parroco degli ultimi e dei giovani, il cui metodo educativo ha prodotto grandiosi risultati”.

L’artista

Le due tele dopo essere state svelate sono state benedette dall’arcivescovo Lomanto. “E’ stata l’occasione per ricordare – dichiara Alessandro Maiolino, componente del direttivo di DRACMA – uno dei grandi protagonisti della pittura del novecento, Valente Assenza che vanta numerosi lavori in tutto il territorio nazionale e soprattutto nella capitale dove si stabilì. Per la città di Siracusa realizzò fra le altre opere, il manifesto delle rappresentazioni classiche del Teatro Greco e i bozzetti per l’INDA del 1962. Un ringraziamento particolare alla restauratrice Teresa Tropea, che con tanta passione e professionalità ha sposato l’intervento da noi promosso”.