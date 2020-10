Blitz alla periferia sud di Siracusa

Gli agenti del nucleo ambientale della Polizia Municipale di Siracusa hanno sequestrato una discarica abusiva su un’area di 100 mq in via Stentinello. L’aspetto curioso è che la montagna di rifiuti si è formata a ridosso del centro comunale di raccolta, evidentemente nessuno ci avrebbe fatto caso, fino a quando sono arrivate le prime segnalazioni al Comune.

“È inconcepibile – ha detto l’assessore all’Igiene urbana Andrea Buccheri – che persone senza scrupoli scarichino tutto sulla strada nonostante il servizio porta a porta funzioni regolarmente. È altresì paradossale che tutto questo avvenga a 200 metri dal centro comunale di raccolta”.

“Dopo il sequestro, sono state attivate le procedure per identificare i presunti responsabili che saranno raggiunti dai provvedimenti, che in alcuni casi, saranno anche di natura penale” fanno sapere dal Comune di Siracusa.

Nei mesi scorsi, la stessa Polizia ambientale aveva sequestrato una vasta area in contrada Tivoli, alla periferia sud di Siracusa, trasformata in discarica abusiva. Si tratta di una zona sensibile, non distante da alcune villette, dove spesso si sono verificati incendi appiccati contro i cassonetti dell’immondizia prima dell’avvio del servizio della raccolta differenziata.

I finanzieri della Tenenza di Corleone hanno sequestrato un’area adibita abusivamente a discarica di rifiuti pericolosi. I militari hanno trovato un appezzamento di terreno dove erano accatastati diversi rifiuti speciali.

Nell’area sono state trovate 120 lastre di eternit non integre, in peso pari a circa 2.000 chili, e 30 lastre di materiale bituminoso del peso complessivo di circa 200 chili, conferiti illegalmente da soggetti ignoti.

Sono scattati i sigilli e sono in corso le indagini per risalire a chi ha smaltito i rifiuti pericolosi. Quella delle discariche abusive inquinanti e spesso colme di rifiuti speciali è una piaga molto diffusa. Nello scorso mese di agosto i finanzieri della Tenenza di Corleone, nell’ambito di un servizio d’iniziativa in materia di polizia ambientale, hanno sequestrato un’altra vasta area adibita abusivamente a discarica di rifiuti speciali pericolosi.