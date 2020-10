Alla periferia sud di Siracusa, accanto al centro comunale di raccolta

Appena due giorni fa, gli agenti del nucleo ambientale della Polizia Municipale di Siracusa avevano sequestrato una discarica abusiva su un’area di 100 mq in via Stentinello. Si trovava a ridosso del centro comunale di raccolta ma nella notte qualcuno se ne è sbarazzato, infatti è stato appiccato un incendio capace di incenerire quella piccola montagna di spazzatura. Non è chiaro, per il momento, se si tratta di un segnale lanciato all’amministrazione, ci stanno lavorando le forze dell’ordine che stanno passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona per provare ad identificare gli autori del rogo.

Nei mesi scorsi, la stessa Polizia ambientale aveva sequestrato una vasta area in contrada Tivoli, alla periferia sud di Siracusa, trasformata in discarica abusiva. Si tratta di una zona sensibile, non distante da alcune villette, dove spesso si sono verificati incendi appiccati contro i cassonetti dell’immondizia prima dell’avvio del servizio della raccolta differenziata.

Frattanto, nel Palermitano, i carabinieri del Comando Provinciale hanno arrestato padre e figlio M.T di 70 anni e A.T. di 30 anni per avere appiccato un incendio in contrada Cannizzaro nel territorio di Baucina I due sono stati sorpresi a incendiare sterpaglie su un area di circa 2000 metri quadri, l’incendio fortunatamente non ha causato danni a cose o persone. Padre e figlio si trovano ai domiciliari in attesa della convalida dell’arresto.

In una distinta operazione, i Carabinieri di Mezzojuso hanno denunciato in stato di libertà, per il medesimo reato, un 44enne del posto, intento ad appiccare diversi focolai a della sterpaglia.

Sempre nel Palermitano, si annuncia l’emergenza rifiuti come segnalato dal M5S.

“Apprendo di una conferenza stampa del Presidente della Rap Giuseppe Norata in cui comunica che da domani (oggi, ndr) potrebbe scattare l’emergenza rifiuti. Dichiarazioni riportate da alcuni organi di stampa cui chiedo maggiore chiarezza: non si comprende infatti se il problema e’ il tmb di Rap che non riesce a gestire tutti i rifiuti indifferenziati che produce Palermo o il problema e’ nei rifiuti lavorati dal tmb e la mancanza di una destinazione finale, o entrambi”. Lo dice Antonino Randazzo, consigliere comunale del M5S.